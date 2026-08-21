บุกรวบสาวมะกัน ผู้ต้องหา FBI ลักพาลูกแท้ๆ หนีข้ามทวีปเกือบ 2 ปี

ตม.3 ร่วม FBI บุกจับสาวอเมริกัน ผู้ต้องหาลักพาตัวลูกแท้ๆ หนีข้ามทวีปเกือบ 2 ปี พบเด็ก 8 ขวบปลอดภัย ช่วยคืนสู่อ้อมอกพ่อ
วันที่ 19 สิงหาคม 2569 เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.สส.บก.ตม.3 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เปิดปฏิบัติการติดตามจับกุมหญิงสัญชาติอเมริกัน อายุ 45 ปี ซึ่งถูกทางการสหรัฐอเมริกาติดตามตัวตามหมายจับของศาลรัฐโอเรกอน ในคดี “ลักพาตัวบุตรโดยผู้ปกครอง” หรือ Parental Kidnapping หลังหลบหนีออกจากสหรัฐฯ และเข้ามาพำนักในประเทศไทยเป็นเวลานานเกือบ 2 ปี
เจ้าหน้าที่สามารถติดตามตัวหญิงดังกล่าวได้ที่โฮสเทลแห่งหนึ่งในพื้นที่เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร พร้อมพบเด็กชายวัย 8 ขวบ บุตรชายของผู้ต้องหาอยู่ภายในสถานที่เดียวกัน โดยเด็กอยู่ในสภาพปลอดภัย ก่อนประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดูแลคุ้มครองสวัสดิภาพ และดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อส่งตัวกลับไปอยู่กับบิดา
ก่อนหน้านี้ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้รับข้อมูลจากทางการสหรัฐอเมริกาว่า มีหญิงสัญชาติอเมริกันซึ่งเป็นผู้ต้องหาคดีอาญาสำคัญเกี่ยวกับการลักพาตัวบุตรของตนเอง หลบหนีเข้ามาพำนักในประเทศไทย ชุดสืบสวนจึงเร่งตรวจสอบข้อมูลและติดตามความเคลื่อนไหว กระทั่งทราบว่าผู้ต้องหารายนี้หลบซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่เขตประเวศ จึงเฝ้าติดตามจนพบตัว
จากการตรวจสอบหนังสือเดินทางและข้อมูลประวัติ พบว่าเป็นบุคคลเดียวกับผู้ที่ถูกเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรตามข้อมูลที่ได้รับจากทางการสหรัฐฯ เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวมาดำเนินการตามกฎหมาย พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การคุ้มครองเด็กชายวัย 8 ขวบ ซึ่งพบอยู่กับมารดาในขณะเข้าจับกุม
สำหรับคดีดังกล่าว มีจุดเริ่มต้นย้อนกลับไปเมื่อช่วงต้นปี 2568 หลังนายฮัสซัน มามูด ชาวอเมริกัน แยกทางกับนางลินดา อดีตภรรยา โดยศาลมีคำสั่งให้นายฮัสซันเป็นผู้มีสิทธิ์ปกครองดูแลบุตรชายวัย 8 ขวบ เนื่องจากฝ่ายมารดามีปัญหาเกี่ยวกับการติดสุราและมีอาการทางจิตตามข้อมูลในคดี
ต่อมา นางลินดาได้พาตัวบุตรชายออกจากการดูแลของบิดาและหลบหนีไป ทำให้นายฮัสซันพยายามติดตามหาลูกชายอย่างต่อเนื่อง ทั้งการว่าจ้างนักสืบเอกชน เข้าแจ้งความ และจัดทำเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลติดตามหาเด็กเป็นเวลานานกว่า 1 ปีครึ่ง จนเรื่องราวได้รับความสนใจและเผยแพร่เป็นวงกว้างในสหรัฐอเมริกา
กระทั่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของไทยได้รับเบาะแสสำคัญเกี่ยวกับที่ซ่อนตัวของผู้ต้องหา จึงประสานความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐอเมริกา รวมถึงสำนักงานสอบสวนกลาง หรือ FBI ก่อนนำไปสู่การติดตามตัวผู้ต้องหาได้ในที่สุด พร้อมช่วยเหลือเด็กชายวัย 8 ขวบให้ได้รับการดูแลอย่างปลอดภัย และเตรียมส่งกลับคืนสู่อ้อมอกของบิดาตามกระบวนการที่เกี่ยวข้อง
พล.ต.ต.ทรงโปรด สิริสุขะ ผบก.ตม.3 กล่าวว่า สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะไม่ปล่อยให้ประเทศไทยเป็นแหล่งหลบซ่อนตัวของผู้กระทำผิดจากต่างประเทศ โดยเฉพาะคดีที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและสวัสดิภาพของเด็ก พร้อมยืนยันว่าหน่วยงานจะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศอย่างเต็มที่ เพื่อป้องกันไม่ให้ประเทศไทยถูกใช้เป็นสถานที่หลบหนีหรือซ่อนตัวของผู้ต้องหาจากต่างประเทศ