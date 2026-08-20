CIB ช่วยซับน้ำตาชาวน่าน! แจกอาหาร-น้ำดื่ม-ฟื้นฟูบ้านเรือน-จัดการจราจร

MGR Online - สอบสวนกลางส่งตำรวจทางหลวงช่วยซับน้ำตาชาวน่านประสบภัยน้ำท่วม แจกอาหาร-น้ำดื่ม-ฟื้นฟูบ้านเรือน-จัดการจราจร 24 ชม.
วันนี้ (20 ส.ค.) พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. พล.ต.ต.พรศักดิ์ เลารุจิราลัย ผบก.ทล. ร่วมสั่งการ พ.ต.อ.สาธิต สมานภาพ ผกก.5 บก.ทล.พ.ต.ท.มงคล นนท์ธีระโรจน์ รอง ผกก.5 บก.ทล. และ พ.ต.ท.สีหราช สุคันธมาลา สว.ส.ทล.6 กก.5 บก.ทล. พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ กก.5 บก.ทล.นำกำลังลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างเร่งด่วน ในพื้นที่ อ.ปัว และ อ.ท่าวังผา จ.น่าน หลังได้รับผลกระทบจากอิทธิพลร่องมรสุมและฝนตกหนักสะสม จนเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลัน
โดยได้แจกจ่ายอาหารและน้ำดื่ม มอบข้าวกล่อง 300 กล่อง ให้ชาวบ้าน หมู่ 2 ต.เจดีย์ชัย พร้อมแจกน้ำดื่มสะอาดแก่ผู้ประสบภัย ณ บ้านปรางค์ (หมู่ 7) และบ้านร้อง (หมู่ 2) ต.ปัว
เร่งฟื้นฟูและกู้ภัย ช่วยทำความสะอาดบ้านเรือน ขจัดดินโคลน และเคลื่อนย้ายยานพาหนะที่ถูกกระแสน้ำพัดพาในพื้นที่ ต.ปัว นอกจากนี้ได้คอยอำนวยความสะดวกการจราจร โดยนำรถวิทยุตำรวจทางหลวงประสานงานร่วมกับอาสาจราจร ดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกเส้นทางสัญจร บริเวณแยกอภัย ทางหลวงหมายเลข 101 (กม.365+100)
จากนั้นได้เข้าตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ ณ บ้านพักของ ด.ต.คมเดช ฟ้ากระจ่าง ผบ.หมู่ ส.ทล.6 กก.5 บก.ทล. ในพื้นที่ หมู่ 2 ต.เจดีย์ชัย ซึ่งถูกน้ำท่วมขัง เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ
ทั้งนี้ตำรวจทางหลวงยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิด พร้อมจัดกำลังพลและยานพาหนะช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ หากต้องการความช่วยเหลือ แจ้งอุบัติเหตุ หรือสอบถามเส้นทางน้ำท่วม ติดต่อ สายด่วนตำรวจทางหลวง 1193