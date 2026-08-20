ตชด.ระดมกำลังเร่งป้องกันน้ำเอ่อท่วมเมืองนครพนม ย้ำพร้อมช่วยประชาชนรับมืออุทกภัยทั่วประเทศ

ตชด.เดินหน้าภารกิจจิตอาสาภัยพิบัติ ระดมกำลังร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เร่งป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมเส้นทาง บ้านเรือนประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนครพนม พร้อมเตรียมกำลังพลและอุปกรณ์รับมือสถานการณ์อุทกภัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ทันท่วงที
วันนี้ (20 ส.ค.) ที่ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม ชุดเผชิญเหตุ ร้อย ตชด.236 และ ตชด.จิตอาสา จำนวน 2 ชุด ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจ ร่วมกับเทศบาลเมืองนครพนม สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริเวณสี่แยกการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนม ซึ่งมีน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนและถนน เนื่องจากมีฝนตกหนักในพื้นที่อย่างเนื่องในช่วงที่ผ่านมา
โดยกำลังพลได้ร่วมกัน ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เร่งกรอกกระสอบทราย และจัดทำแนวกั้นทางน้ำ เพื่อป้องกันน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมผิวจราจรและบ้านเรือนประชาชน รวมทั้งเตรียมพร้อมเข้าดำเนินการในจุดเสี่ยงอื่น ๆ ตามสถานการณ์
การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และพล.ต.ท.รุ่งโรจน์ ฐากูรปุณยสิริ ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ที่ให้ทุกหน่วยเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและดูแลจนกว่าสถานการณ์ต่างๆ จะคลี่คลาย
ตชด. พร้อมเป็นกำลังสำคัญในการช่วยเหลือประชาชนในทุกสถานการณ์ โดยเฉพาะในช่วงที่หลายพื้นที่ของประเทศไทยกำลังเผชิญสถานการณ์ฝนตกหนักและอุทกภัย ทั้งพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หน่วย ตชด. ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เตรียมกำลังชุดเผชิญเหตุและอุปกรณ์ช่วยเหลือให้พร้อมปฏิบัติภารกิจ พร้อมบูรณาการกับฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปภ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็ว ครอบคลุม และปลอดภัย