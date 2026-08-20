“พล.ต.ท.ไตรรงค์” รับมอบหมวกกันน็อก 200 ใบ เดินหน้าสร้างวินัยจราจร รณรงค์ “เปิดไฟใส่หมวก”

"พล.ต.ท.ไตรรงค์ฯ" รับมอบหมวกกันน็อก 200 ใบ เสริมโครงการสร้างวินัยจราจร บก.น.9 รณรงค์ "เปิดไฟใส่หมวก"
วันนี้ (20 ส.ค.) เมื่อเวลา 16.30 น. พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ และโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานรับมอบหมวกกันน็อค โครงการสร้างวินัยจราจร ณ กองบังคับการตำรวจนครบาล 9 (บก.น.9) โดย คุณสมเจตน์ วุฒิเลิศเจริญวงศ์ คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.) รองประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ กองบังคับการตำรวจนครบาล 9 สนับสนุนหมวกกันน็อคแก่โครงการ จำนวน 200 ใบ โดยมี พ.ต.อ.อชิรวิทย์ ทองจันทร์ดี รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 9, พ.ต.อ.ไพโรจน์ นาเมืองรักษ์ ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจนครบาล 9 และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี โดยกองบังคับการตำรวจนครบาล 9 ได้จัดโครงการสร้างวินัยจราจร รณรงค์ “ขับขี่ปลอดภัย เปิดไฟใส่หมวก” เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน ลดการบาดเจ็บและการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน
โอกาสนี้ พล.ต.ท.ไตรรงค์ ได้กล่าวแสดงความขอบคุณภาคเอกชนและ กต.ตร. ที่ได้ให้การสนับสนุนโครงการ “ถนนปลอดภัย” ซึ่งได้ร่วมกับสถานีตำรวจและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ รวมทั้งกองบังคับการตำรวจนครบาล 9 โดยเน้นย้ำการสร้างการรับรู้และรณรงค์ผ่านหลักการ “3 พร้อม 3 มี 3 ไม่” ประกอบด้วย 3 พร้อม : คนพร้อม, รถพร้อม, ถนนพร้อม 3 มี : มีสติ, มีวินัย, มีน้ำใจ และ 3 ไม่ : ไม่ประมาท, ไม่เกิดอุบัติเหตุ, ไม่ต้องไปโรงพยาบาล
ทั้งนี้ เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนอย่างยั่งยืนต่อไป