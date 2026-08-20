รมว.ยธ. โยน “ดีเอสไอ” ออกหมายเรียก สส.ประชาชน ชี้แจงข้อเท็จจริงปมเอี่ยวนอมินี

MGR Online - “รุทธพล” เผย ดีเอสไอ ออกหมายเรียกพยาน สส.พรรคประชาชน ถือหุ้นต่างชาติ มีหน้าที่ต้องชี้แจง ส่วนคดีเขากระโดง ไม่เคยสั่งดอง หลัง “ทนายอั๋น” บุกทวงถาม
วันนี้ (20 ส.ค.) ณ ห้องประชุม 10 - 01 ชั้น 10 กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รมว.ยุติธรรม เปิดเผยถึงกรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) อยู่ระหว่างสืบสวนกรณีนายสมชาติ เตชถาวรเจริญ สส.ภูเก็ต พรรคประชาชน ซึ่งพบข้อมูลว่าเป็นกรรมการและถือหุ้นบริษัทเอกชน จึงถูกตั้งข้อสังเกตถึงการถือครองอสังหาริมทรัพย์แทนคนต่างชาติ ส่อเข้าข่ายนอมินีตามประมวลกฎหมายที่ดินหรือไม่ ว่า ตนไม่ทราบในรายละเอียดเลย แต่ก็ได้เห็นที่ปรากฏตามหน้าข่าวประมาณ 2-3 วันที่ผ่านมา ส่วนเรื่องที่ดีเอสไอได้มีการออกหมายเรียกต่อ สส.สมชาติ ยืนยันว่าตนไม่ทราบจริง ๆ แต่ถ้าหากดีเอสไอมีการออกหมายเรียกให้เข้ามาชี้แจง เจ้าตัวก็ต้องเข้ามาชี้แจงในรายละเอียด ส่วนประเด็นว่าทำไมจะต้องเป็นการสืบสวนเรื่องคดีนอมินีลงไปที่พื้นที่ใน จ.ภูเก็ต ตนยืนยันว่าไม่ทราบในรายละเอียดจริง ๆ
ส่วนกรณีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาซึ่ง ทนายอั๋น บุรีรัมย์ ได้มาส่งหนังสือติดตามทวงถามขอให้ รมว.ยุติธรรม มีข้อสั่งการไปยังอธิบดีดีเอสไอไม่ให้ค้างหรือเป่าสำนวนการสืบสวนกรณีคณะบุคคลบุกรุกที่ดินเขากระโดง จ.บุรีรัมย์ นั้น พล.ต.ท.รุทธพล แจงว่า เรื่องนี้ตนทราบว่าเขาเคยมีการมายื่นแล้ว ซึ่งก็ได้ส่งไปให้ดีเอสไอดำเนินการ แล้วก็ทราบว่าดีเอสไอได้มีการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว แต่ถ้าจะติดตามผล ท่านควรไปติดตามที่ดีเอสไอจะดีกว่า เพราะว่าตนในฐานะผู้บริหารก็ได้มีข้อสั่งการลงไปแล้ว
เมื่อสอบถามถึงคดีฮั้ว สว. ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีบางส่วนเคยอยู่ในการพิจารณาของทางดีเอสไอด้วย และในช่วงเดือน ส.ค.69 ก็ถือเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง จะมีการสรุปสำนวนคดี รมว.ยุติธรรม จะให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่ถูกกล่าวหา 229 ราย ที่ประกอบไปด้วยนักการเมืองและสมาชิกวุฒิสภาชุดปัจจุบันอย่างไรบ้าง พล.ต.ท.รุทธพล แจงว่า ตนเชื่อว่าทางสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนก็ทราบว่าในส่วนหนึ่ง คือ ทางดีเอสไอได้ไปทำการสอบสวนแล้วและเมื่อมีการสรุปสำนวนส่งให้พนักงานอัยการคดีพิเศษ ก็มีการส่งกลับสำนวนคืนมา แต่ในทาง กกต. ที่เป็นหน่วยงานหลักในการพิจารณาคดี ตนก็คงต้องขอให้ไปสอบถามทาง กกต. ที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรง ส่วนประเด็นที่คณะวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้ง คณะที่ 36 ได้เคยออกมาระบุว่าไม่เคยได้รับพยานหลักฐานเรื่องเส้นทางการเงินเข้าสู่ชั้นการตรวจสอบนี้เลยนั้น เรื่องนี้ตนไม่ทราบ ขอให้สอบถามในกรอบที่ตนตอบได้จะดีกว่า ส่วนถ้าหาก กกต. จะให้ความเป็นธรรมกับผู้ถูกกล่าวหาได้หรือไม่ ตนไม่มีความคิดเห็นในเรื่องนี้ คิดว่าคงมีการแบ่งหน้าที่ตามกรอบอำนาจหน้าที่และดูตามพยานหลักฐานอยู่แล้ว