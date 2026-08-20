ผบ.ตร.กำชับตำรวจทั่วประเทศ เข้ม 7 มาตรการความปลอดภัย สั่งลุยอาวุธปืน-ต่างด้าว-คนหาย-คนพ้นโทษ

ผบ.ตร. ประชุมบริหารสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สั่งการกำชับทุกหน่วยขับเคลื่อนมาตรการอาวุธปืน-คนต่างด้าว-คนหาย-คนพ้นโทษ-บรรเทาสาธารณภัย มอบประกาศเกียรติคุณ “ทำดีมีรางวัล” ข้าราชการตำรวจและหน่วยงานผลการปฏิบัติงานดีเด่น
วันนี้ (20 ส.ค.) เวลา 13.00 น. ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เป็นประธานการประชุมบริหารสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2569 โดยมี รอง ผบ.ตร., จเรตำรวจแห่งชาติ (จตช.), ผู้ช่วย ผบ.ตร., รอง จตช., และผู้บัญชาการหน่วยต่าง ๆ ร่วมประชุม ณ ห้องศรียานนท์ อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย ผบ.ตร.ได้สั่งการกำชับมาตรการป้องกัน ปราบปราม เผชิญเหตุ และควบคุมอาวุธปืน, มาตรการป้องกันปราบปรามคนต่างด้าวกระทำผิดกฎหมาย, มาตรการการรับแจ้งคนหาย ศพนิรนาม, มาตรการคนพ้นโทษ อาจกระทำผิดซ้ำ, การส่งเสริมข้าราชการตำรวจที่ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (Influencer), การสรรหา คัดเลือก กต.ตร.สถานีตำรวจ, โครงการอาสาสมัครตำรวจบ้าน และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โอกาสนี้ ผบ.ตร. ได้ขอบคุณ รอง ผบ.ตร., จตช., ผู้ช่วย ผบ.ตร., รอง จตช. และข้าราชการตำรวจทุกนาย ที่ได้ ร่วมกันขับเคลื่อนการปฏิบัติตามนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม สร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ มีความปลอดภัยและสงบเรียบร้อย ขอให้ตำรวจทุกนายสำนึกในการทำหน้าที่อย่างสุดกำลังความสามารถ ภารกิจในการทำงานของตำรวจสามารถเป็นความทรงจำที่ดีในสายตาของประชาชน และจะเกิดขึ้นได้ทุกวันหากข้าราชการตำรวจทุกนายตั้งใจในการเข้าช่วยเหลือ ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ขอให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ลดปัจจัยการก่ออาชญากรรมที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน เพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับพี่น้องประชาชน
ทั้งนี้ ก่อนการประชุมบริหาร พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. เป็นประธานมอบโล่และประกาศเกียรติคุณสำหรับหน่วยที่มีผลการปฏิบัติสูงสุดในการปราบปรามการพนันออนไลน์และแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ผิดกฎหมาย ของศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปอส.ตร.) อันดับ 1 ได้แก่ ตำรวจภูธรภาค 1 โดย พล.ต.ต.วิชิต บุญชินวุฒิกุล รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 ในฐานะผู้อำนวยการ ศปอส.ตร.ตำรวจภูธรภาค 1 และตำรวจภูธรภาค 4 โดย พล.ต.ต.นพเก้า โสมนัส รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 ในฐานะผู้อำนวยการ ศปอส.ตร.ตำรวจภูธรภาค 4, อันดับ 2 ได้แก่ ตำรวจภูธรภาค 3 โดย พล.ต.ต.ระพีพงษ์ สุขไพบูลย์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 ในฐานะผู้อำนวยการ ศปอส.ตร.ตำรวจภูธรภาค 3 และตำรวจภูธรภาค 6 โดย พล.ต.ต.ณัฐวุฒิ ภาคภูมิ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 ในฐานะผู้อำนวยการ ศปอส.ตร.ตำรวจภูธรภาค 6, อันดับ 3 ได้แก่ กองบัญชาการตำรวจนครบาล โดย พล.ต.ต.วสันต์ เตชะอัครเกษม รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ในฐานะผู้อำนวยการ ศปอส.ตร.กองบัญชาการตำรวจนครบาล
นอกจากนี้ ผบ.ตร.ได้มอบโล่และประกาศเกียรติคุณโครงการ "ทำดีมีรางวัล ทำไม่ดีมีโทษ" เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ แก่ข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตวิญญาณของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ มีความกล้าหาญ และเสียสละจนเป็นที่ประจักษ์ ต่อสังคม รวมไปถึงข้าราชการตำรวจที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ในด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เผยแพร่การปฏิบัติงานในพื้นที่ อันเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการตำรวจ จำนวน 37 นาย อาทิ พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี, พล.ต.ต.กานตพงศ์ ชัยรุ่งเรือง รองจเรตำรวจ, พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ ดีพอ ผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 1