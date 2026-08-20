ดีเอสไอ-กองกำลังผาเมือง ปฏิบัติการยึดยาบ้าล็อตใหญ่ 10 ล้านเม็ด ที่จ.เชียงราย

ดีเอสไอ-กองกำลังผาเมือง หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อย ตามลำน้ำโขง ปฏิบัติการยึดยาบ้าล็อตใหญ่ 10 ล้านเม็ด ที่จ.เชียงราย
เมื่อวันที่19 ส.ค.2569 พ.ต.ต.จตุพล บงกชมาศ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และพ.ต.ต.เกรียงไกร สืบสัมพันธ์ ผอ.กองปฏิบัติการคดีพิเศษภาค ได้สั่งการให้นายสมชาย ติไชย ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 5 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 5 ภายใต้การอำนวยการของพ.ต.ต. ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศ บูรณาการด้านการข่าวและปฏิบัติการร่วมกับกองกำลังผาเมือง และหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงเขตเชียงราย เพื่อสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
ตามนโยบายเรื่องสืบสวนที่ 98/2569 ซึ่งศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 5 ได้ร่วมกันสืบสวนหาข่าวและจัดทำข้อมูลการข่าวเกี่ยวกับยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคเหนือ จนพบเบาะแสจากแหล่งข่าวว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
กระทั่งเมื่อเวลา 03.40 น. วันดังกล่าว ชุดปฏิบัติการกองกำลังผาเมือง และหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงเขตเชียงรายได้พบวัตถุต้องสงสัยเป็นกระสอบห่อหุ้มด้วยถุงพลาสติกสีดำ จำนวน 34 กระสอบ และรถยนต์มิตซูบิชิ สีขาว จำนวน 1 คัน อยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง บ้านท่าขันทอง ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ผลการตรวจสอบสามารถตรวจยึดยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) จำนวน 10,000,000 เม็ด บรรจุอยู่ภายในกระสอบดังกล่าว พร้อมตรวจยึดรถยนต์มิตซูบิชิ สีขาว หมายเลขทะเบียน จธ 4647 เชียงใหม่ เพื่อนำส่งสภ.เชียงแสน เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย
การปฏิบัติการดังกล่าวสามารถสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดจำนวนมากเข้าสู่พื้นที่ชั้นในของประเทศซึ่งศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 5 กองปฏิบัติการคดีพิเศษภาค จะเร่งรัดขับเคลื่อนการบูรณาการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตามนโยบายของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และพล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้หน่วยงานด้านความมั่นคงเร่งรัดขับเคลื่อนการปราบปรามยาเสพติด และบูรณาการทำงานเพื่อสืบสวนขยายผลและดำเนินคดีผู้กระทำความผิดอย่างเด็ดขาด