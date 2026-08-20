รวบ “หัวจ่าย” ยานรก ย่านห้วยขวาง ล่อซื้อพอตเค 15 หัว พร้อมไอซ์

ตำรวจ ดส. บุกจับหัวจ่ายยาเสพติดย่านห้วยขวาง ล่อซื้อพอตเค 15 หัว พร้อมไอซ์ แจ้ง 2 ข้อหาดำเนินคดี
วันนี้ (20 ส.ค.) เจ้าหน้าที่กองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรี กองบัญชาการตำรวจนครบาล (กก.ดส.บช.น.) วางแผนล่อซื้อและจับกุมผู้ต้องหาที่มีพฤติการณ์เป็นผู้จำหน่ายยาเสพติดระดับ “หัวจ่าย” ให้กับกลุ่มวัยรุ่นและนักท่องเที่ยวในพื้นที่ห้วยขวาง
การปฏิบัติการอยู่ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. และ พล.ต.ต.พัลลภ แอร่มหล้า รอง ผบช.น. โดยมี พ.ต.อ.ศุภชัย ชัยสุวรรณ ผกก.ดส.บช.น. สั่งการให้ พ.ต.ท.ปียรัช เวสสะโกศล รอง ผกก.ดส. และ พ.ต.ท.จักรี นารีผล สว.กก.ดส. พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการ
เจ้าหน้าที่สืบทราบจากสายลับว่า นายกรกฎ (สงวนนามสกุล) อายุ 30 ปี มีพฤติการณ์จำหน่ายยาเสพติดให้กับวัยรุ่นและนักท่องเที่ยวราตรีในพื้นที่ จึงวางแผนล่อซื้อหัวบุหรี่ไฟฟ้า (พอตเค) จำนวน 15 หัว และนัดหมายส่งมอบสินค้าภายในซอยประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ
เมื่อผู้ต้องหาเดินทางมาถึงจุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าตรวจค้น พบของกลางหัวบุหรี่ไฟฟ้า (พอตเค) จำนวน 15 หัว และยาไอซ์จำนวนหนึ่ง ซุกซ่อนอยู่ภายในกระเป๋าสะพายข้าง จึงควบคุมตัวไว้ดำเนินคดี
จากการสอบสวน ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่า ยาเสพติดดังกล่าวเป็นของตนเอง เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อกล่าวหา “มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาไอซ์) ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาไอซ์) โดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย”
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สน.สุทธิสาร เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป