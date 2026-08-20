ป.จับ"ยายส้อ"เจ้าแม่แก๊งควาย หลอกเศรษฐีนีภูเก็ตเล่นกำถั่ว สูญเงิน 9 ล้าน

MGR Online - กองปราบตามรวบ "ยายส้อ"เจ้าแม่แก๊งควาย หลอกเศรษฐีนีภูเก็ตเล่นกำถั่ว สูญเงิน 9 ล้านบาท พบก่อเหตุทั่วประเทศนานนับ 15 ปี รวมความเสียหายกว่า 64 ล้านบาท
วันนี้ (20 ส.ค.) พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป. สั่งการ พ.ต.อ.ธนวัฒน์ หิ้นยกฮิ่น ผกก.5 บก.ป. พ.ต.ท.ธนิสร หุ้ยเวชศาสตร์ สว.กก.5 บก.ป. นำกำลังจับกุม นางทิวาลัย หรือ “ยายส้อ” (สงวนนามสกุล) อายุ 71 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลแขวงภูเก็ต ที่ จ.87/2568 ลง 2 เม.ย.68 ข้อหา “ร่วมกันฉ้อโกง ” และหมายจับศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ จ.387/2569 ลง 14 ส.ค.69 ข้อหา “กระทำการเป็นอั้งยี่และร่วมกันฉ้อโกง” ได้บริเวณริมถนนพัฒนา ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ ผู้เสียหายรายหนึ่งได้ประกาศขายที่ดินในพื้นที่ใน จ.ภูเก็ต มูลค่าประมาณ 2,000,000 บาท ต่อมากลุ่มคนร้ายได้แบ่งหน้าที่กันทำเป็นขบวนการในลักษณะ “แก๊งควาย” โดยมี “นายโดม” และ “นางส้อ” ทำทีเข้ามาติดต่อขอซื้อที่ดินเพื่อตีสนิทและสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ
เมื่อผู้เสียหายเริ่มตายใจ ทั้งสองได้พาผู้เสียหายไปพบกับ นายเสือ ซึ่งร่วมกันจัดฉากแนะนำให้รู้จักกับ นางหงส์ ซึ่งอ้างตัวว่าเป็นเศรษฐินี มีเงินสดติดตัวจำนวนมาก และมีพฤติกรรมชอบเล่นพนันกำถั่ว (ทายเมล็ดฟักทอง) จากนั้น นายเสือ ได้ทำหน้าที่ชักชวนให้ผู้เสียหายร่วมลงทุนเดิมพัน โดยออกอุบายสอนกลโกงและวิธีการเล่นให้จนผู้เสียหายหลงเชื่อสนิทใจว่าจะชนะพนันอย่างแน่นอน จึงยอมนำเงินมาร่วมลงขันด้วย
ในระยะแรกของการเล่นพนัน กลุ่มคนร้ายยอมเสียเงินแกล้งให้ นางหงส์ทายผิดติดต่อกันถึง 5 รอบ เพื่อให้ผู้เสียหายย่ามใจยอมควักเงินแทงพนันเพิ่มขึ้น แต่พอเข้าสู่รอบที่ 6 ซึ่งมีการเพิ่มยอดเงินเดิมพันสูงขึ้น กลุ่มคนร้ายกลับใช้วิธีตบตาด้วยการแอบหยิบเมล็ดฟักทองออกไป 1 เมล็ด เพื่อล็อกผลให้นางหงส์เป็นฝ่ายชนะ
เมื่อผลการเล่นไม่เป็นไปตามที่ตกลงกัน นายเสือ กลับโวยวายและโยนความผิดให้ผู้เสียหายว่าทำเมล็ดฟักทองหล่นหาย จนเป็นเหตุให้แพ้พนันและต้องรับผิดชอบชดใช้เงินเดิมพันทั้งหมด กลุ่มคนร้ายใช้อุบายหลอกลวงต้มตุ๋นเช่นนี้สลับไปมาจนได้เงินไปจากผู้เสียหายกว่า 9,000,000 บาท เมื่อผู้เสียหายรู้ตัว ว่าถูกหลอกจนหมดตัวจึงเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สภ.ถลาง จ.ภูเก็ต พนักงานสอบสวนจึงได้ขอศาลออกหมายจับขบวนการนี้ไว้ ก่อนตามจับกุมผู้ร่วมขบวนการได้แล้วหลายราย กระทั่งตามจับกุมว่า นางทิวาลัย หรือยายส้อ ได้ดังกล่าว
สอบสวนเบื้องต้น นางทิวาลัย ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา อย่างไรก็จามจากการตรวจสอบประวัติคดีอาญาผ่านระบบ Crimes พบว่าเป็นมืออาชีพก่อเหตุลักษณะนี้มาแล้วหลายคดีทั่วประเทศนานนับ 15 ปี รวมความเสียหายมากกว่า 64 ล้านบาท จึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.ถลาง ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป