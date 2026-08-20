ปคบ.ลุยจับ 5 หมอฟันเถื่อน! ยึดของกลางมูลค่า 3.3 แสน - เตือนเสี่ยงติดเชื้อ

MGR Online - ตำรวจ ปคบ.ลุยจับ 5 ทันตแพทย์เถื่อน รับจัดฟันริมถนน ยึดของกลางพันกว่าชิ้น มูลค่า 3.3 แสน ผบช.ก.เตือนเสี่ยงติดเชื้อ-อันตรายถึงชีวิต
วันนี้ (20 ส.ค.) พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก.สั่งการ พล.ต.ต.คงกฤช เลิศสิทธิกุล ผบก.ปคบ. พ.ต.อ.พัฒนพงศ์ ศรีพิณเพราะ รอง ผบก.ปคบ. และ พ.ต.อ.วีระพงษ์ คล้ายทอง ผกก.4 บก.ปคบ. สนธิกำลังร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร เปิดปฏิบัติการจับกุมหมอฟันเถื่อน 5 จุด ในพื้นกรุงเทพฯ, สมุทรปราการ และสมุทรสาคร ได้ผู้ต้องหา 5 ราย พร้อมยึดของกลางอุปกรณ์ทางการแพทย์และยาปลอม 56 รายการ รวมกว่า 1,058 ชิ้น มูลค่ากว่า 3.3 แสนบาท
โดยจุดที่ 1 นำกำลังเข้าตรวจค้นในพื้นที่กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร จับกุม น.ส.ธันยพร อายุ 30 ปี วุฒิ ม.3 กำลังหยดน้ำยากัดฟันจัดฟันแฟชั่นให้ลูกค้า สารภาพเรียนวิชาจากยูทูบ ทดลองกับปากตัวเองจนชำนาญ ก่อนเปิดรับลูกค้าคิดค่าบริการเริ่มต้น 1,300 บาท รายได้เดือนละ 1.5 หมื่นบาท
จุดที่ 2 ในพื้นที่ กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร จับกุม นายสมชาย อายุ 61 ปี วุฒิ ป.3 กำลังพิมพ์ฟันทำฟันปลอม อ้างเคยทำงานแล็บฟันตอนอายุ 16 ปี ก่อนออกมาเปิดทำเองที่บ้านนานกว่า 30 ปี รับงานจากคลินิกและชาวบ้าน ฟันรายได้เดือนละ 4-5 หมื่นบาท
จุดที่ 3 ในพื้นที่ กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร จับกุม น.ส.สายฝน อายุ 44 ปี วุฒิ ม.6 กำลังพิมพ์ฟันทำรีเทนเนอร์ อ้างเคยเป็นช่างทำฟันบริษัทเอกชน รับงานเองมา 3 ปี คิดค่าบริการหัวละ 9,000 บาท
จุดที่ 4 แผงริมฟุตบาท เขตบางเขน กทม. จับกุม น.ส.อุทัย อายุ 56 ปี วุฒิ ป.6 ตั้งร้าน "อุทัย เทคนิคทำฟัน" รับทำและซ่อมฟันปลอมริมทางเท้ามานาน 4-5 ปี มีลูกค้าวันละ 4-5 คน ยึดของกลางฟันปลอมและอุปกรณ์ได้กว่า 500 ชิ้น
จุดที่ 5 คลินิกเสริมความงาม อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ จับกุม น.ส.ธิติมา อายุ 26 ปี จบปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์ มีใบประกอบวิชาชีพพยาบาล แต่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม กำลังฉีดดริปวิตามินให้ลูกค้าโดยไม่มีแพทย์ประจำคลินิก
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้รับเบาะแสจากประชาชนให้ตรวจสอบผู้ที่ลักลอบประกอบวิชาชีพทันตกรรมเปิดบริการ รับทำฟันปลอมและรีเทนเนอร์ให้กับประชาชนทั่วไป โดยมีพฤติการณ์นัดลูกค้าเข้ารับบริการภายในบ้านพัก เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่ามีการกระทำผิดกฎหมายจริง จนนำมาสู่การระดมกวาดล้างแพทย์เถื่อน สถานพยาบาลเถื่อน ในห้วงเดือนสิงหาคม 2569 จำนวน 5 จุด พร้อมจับกุมผู้ต้องหาได้ดังกล่าว
สอบสวนทั้งหมดให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาความผิดตาม พ.ร.บ.วิชาชีพทันตกรรม, พ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรม และ พ.ร.บ.สถานพยาบาล ก่อนนำส่งพนักงานสอบสวน กก.4 บก.ปคบ. ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ ฝากเตือนประชาชนว่า การรักษากับหมอเถื่อนเสี่ยงติดเชื้อ อุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐาน อาจนำไปสู่ความพิการถาวร พร้อมแนะนำให้ตรวจสอบรายชื่อแพทย์และสถานพยาบาลผ่านเว็บไซต์ทันตแพทยสภาก่อนรับบริการทุกครั้ง หากพบเบาะแสสงสัยแจ้งสายด่วน ปคบ. 1135