นายกสภาทนายความ ห่วงใยพี่น้องทนายความ-ประชาชน จ.น่าน ให้หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยง

"ดร.ธนพล"นายกสภาทนายความ ห่วงใยพี่น้องทนายความและประชาชน จ.น่าน ประสบภัยน้ำท่วมหนัก ขอให้เลี่ยงพื้นที่เสี่ยง ปฏิบัติตามคำแนะนำเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
ดร.ธนพล คงเจี้ยง นายกสภาทนายความ โพสต์เฟซบุ๊กถึงสถานการณ์น้ำท่วม จ.น่าน ว่า ในนามของสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอส่งกำลังใจและความห่วงใยอย่างที่สุดไปยังพี่น้องทนายความในจังหวัดน่าน โดยเฉพาะผู้ประสบภัยจากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลัน และดินสไลด์ในพื้นที่อำเภอปัวและพื้นที่ใกล้เคียง
ขอให้พี่ทุกท่านปลอดภัยและผ่านพ้นสถานการณ์ครั้งนี้ไปได้โดยเร็ว ขอให้ผู้ที่กำลังประสบความเดือดร้อนหรือได้รับผลกระทบได้รับการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึงและทันท่วงที
ในยามที่เกิดภัยพิบัติ สิ่งสำคัญที่สุดคือ ชีวิตและความปลอดภัยของทุกคน ขอให้ทุกคนติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิด เลี่ยงพื้นที่เสี่ยง และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
สภาทนายความขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้แก่พี่น้องชาวน่าน และขอให้ทุกภาคส่วนร่วมกันช่วยเหลือ ดูแล และเคียงข้างผู้ประสบภัยจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
ขอให้ทุกคนปลอดภัย และเราจะผ่านเหตุการณ์นี้ไปด้วยกัน