อัพเดตโผนายพลสีกากี หลังผบ.ตร.นัดถกบอร์ดกลั่นกรอง 23 ส.ค.นี้ "รองเต่า" ผงาด ผบช.ภ.3

ผบ.ตร.นัดประชุมบอร์ดกลั่นกรอง 23 ส.ค.นี้ จัดโผนายพลสีกากี ล่าสุดมีการสล้บเปลี่ยนบ้างเล็กน้อย เพื่อความเหมาะสม "รองเต่า" เดิมเลื่อนเป็นผบช.กมค. ล่าสุดมีชื่อสลับไปผบช.ภ.3
วันนี้ (20 ส.ค.) ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.)
มีรายงานว่า พล.ต.ท.ชัยต์พจน สูวรรณรักษ์ ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล มีบันทึกข้อความลงวันที่ 19 สิงหาคม 2569 ถึง ผบช. หรือตำแหน่งเทียบเท่า หัวหน้าหน่วยที่มิได้สังกัด สง.ผบ.ตร. ผบช. และ จตร.(หน.จต.) หัวหน้าหน่วยงานในสังกัด สง.ผบ.ตร. เรื่องเตรียมตอบข้อซักถามข้อมูลข้าราชการตำรวจ
โดยมีสาระสำคัญว่า พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ ตร. หรือ บอร์ดกลั่นกรอง กำหนดประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งระดับ ผู้ช่วย ผบ.ตร. และรอง จตช. ลงมาถึงระดับ ผบก. วาระประจำปี 2569 โดยการประชุมกำหนดขึ้นใน วันอาทิตย์ ที่ 23 สิงหาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พร้อมกันนี้ สกพ.ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมข้อมูลของข้าราชการตำรวจ ทั้งรายชื่อผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น ผู้ที่ยังไม่เหมาะสม ตลอดจนข้อมูลเสนอแต่งตั้งและผลการปฏิบัติงาน รวมถึงข้อมูลอื่นที่มีความสำคัญต่อการพิจารณา เพื่อให้สามารถตอบข้อซักถามในที่ประชุมได้อย่างครบถ้วน
ผู้สื่อข่าว รายงานว่า การประชุมครั้งนี้จึงถือเป็นอีกขั้นตอนสำคัญของการจัดทำ “โผนายพลตำรวจ วาระปี 2569” โดยเฉพาะตำแหน่งระดับผู้บริหารตั้งแต่ ผบก.ขึ้นไป ซึ่งต้องจับตาว่าบุคคลใดจะได้รับการคัดเลือกเลื่อนตำแหน่งและเข้าดำรงตำแหน่งสำคัญในสำนักงานตำรวจแห่งชาติต่อไป
มีรายงานว่าการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับรอง ผบ.ตร. ถึง ผบก.มีตำแหน่งว่าง 156 ตำแหน่ง ดังนี้ รอง ผบ.ตร.ว่าง 3 ตำแหน่ง ผู้ช่วย ผบ.ตร.ว่าง 6 ตำแหน่ง ผบช.ว่าง 19 ตำแหน่ง รอง ผบช.ว่าง 41 ตำแหน่ง ผบก.ว่าง 94 ตำแหน่ง
ระดับ รองผบ.ตร.ว่าง 3 ตำแหน่ง มีการเลื่อนผู้ช่วยผบ.ตร. ตามลำดับอาวุโส ดังนี้ พล.ต.ท.ณพวัฒน์ อารยางกูร ผู้ช่วยผบ.ตร. พล.ต.ท.ธนพล ศรีโสภา รองจตช. และ พล.ต.ท.กฤษฎา สุรเชษฐพงษ์ ผู้ช่วยผบ.ตร.
ระดับผู้ช่วย ผบ.ตร. ว่าง 6 ตำแหน่ง มีการเลื่อนผบช.ตามลำดับอาวุโส ดังนี้ พล.ต.ท.สันติ ชัยนิรามัย ผบช.4 พล.ต.ท.นิธิธร จินตกานนท์ ผบช.ศ. พล.ต.ท.อาชยน ไกรทอง ผบช.ปส. พล.ต.ท.กฤษกร พลีธัญญวงศ์ ผบช.สตส. พล.ต.ท.พิสิฐ ตันประเสริฐ ผบช.ภ.7 และพล.ต.ท.กฤตธาพล ยี่สาคร ผบช.ภ.5
ระดับ ผบช. พล.ต.ท.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ผบช.ประจำสง.ผบ.ตร. นรต.รุ่น 46 มือทำงานของ พล.ต.อ.สำราญ นวลมา ว่าที่ ผบ.ตร. โยกเป็น ผบช.สตม. พล.ต.ท.นราเดช ทิพย์รักษ์ ผบช.ประจำสนง.ผบ.ตร.นรต.รุ่น 41 เพื่อนร่วมรุ่น พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ ขยับมาเป็น ผบช.ภ.1 พล.ต.ต.วสันต์ เตชะอัครเกษม รอง ผบช.น. นรต.46 คนสนิท พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ เลื่อนเป็น ผบช.ภ.2 พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก. นรต.รุ่น 45 เดิมมีรายชื่อได้เลื่อนเป็น ผบช.กมค.สลับมา เป็น ผบช.ภ.3 พล.ต.ต.นพเก้า โสมนัส รองผบช.ภ.4 นรต.รุ่น 48 เลื่อนเป็น ผบช.ภ.4 พล.ต.ต.ปรัชญา ประสานสุข รอง ผบช.สตม. นรต.46 เดิมมีรายชื่อเลื่อนเป็น ผบช.ภ.7 สลับมาเป็น ผบช.ภ.5 พล.ต.ต.วรวัฒน์ มะลิ รองผบช.ภ.6 นรต.รุ่น 44 เลื่อนเป็น ผบช.ภ.6 พล.ต.ท.ศิรัชเขต ครูวัฒนเศรษฐ์ จตร.(สบ.8) เดิมมีรายชื่อโยกเป็น ผบช.ภ.3 สลับไปเป็น ผบช.ภ.7
พล.ต.ท.วิมล พิทักษ์บูรพา ผบช.สยศ.ตร. นรต.รุ่น 45 โยกเป็น ผบช.ภ.8 พล.ต.ท.ภูมินทร์ พุ่มพันธุ์ม่วง ผบช.ประจำสง.ผบ.ตร. นรต.รุ่น 52 โยกเป็น ผบช.ปส. พล.ต.ท.พฤทธิพงษ์ ประยูรศิริ ผบช.ภ. 3 นรต.รุ่น 42 ถูกโยกเป็น จตร.(สบ.8) พล.ต.ต.พงษ์สยาม มีขันทอง รองผบช.ทท. นรต.รุ่น 42 อดีตนายเวร พล.ต.อ.สันต์ ศรุตานนท์ อดีตผบ.ตร. เลื่อนเป็น ผบช.ทท. พล.ต.ต.ทินกร รังมาตย์ รอง ผบช.สอท. นรต.46 มือทำงานคดีสำคัญ เลื่อนเป็น ผบช.สอท.
พล.ต.ต.พิทักษ์ อุทัยธรรม รองผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร. นรต.รุ่น 48 ที่ได้รับเยียวยาจาก ก.พ.ค.ตร. เป็น ผบช.สกบ. พล.ต.ต.วิวัฒน์ คำชำนาญ รองผบช.สอท. นรต.รุ่น 45 ได้รับการเยียวยาจาก ก.พ.ค.ตร. เป็น ผบช.สทส. พล.ต.ต.ปรีดา สถาวร รองผบช.สกพ. เลื่อนเป็นผบช.สกพ. พล.ต.ต.พันธนะ นุชนารถ รอง ผบช.สตม.นรต.รุ่น 48 เลื่อนเป็น ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร. พล.ต.ต.สมบูรณ์ เทียนขาว รองผบช.ปส. นรต.รุ่น 50 เป็น ผบช.ประจำสง.ผบ.ตร. พล.ต.ต.วีระพัฒน์ ศิวะแพทย์ รองผบช.สยศ.ตร. ขึ้น ผบช.สยศ.ตร.
สำหรับตำแหน่งสำคัญ อาทิ พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. นรต.รุ่น 46 อยู่ที่เดิม พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก.นรต.รุ่น 47 อยู่ที่เดิม พล.ต.ท.รุ่งโรจน์ ฐากูรปุณยสิริ ผบช.ตชด. นรต.รุ่น 48 อยู่ที่เดิม พล.ต.ท.ยศวินท์ หรรษมนตร์ ผบช.ส. นรต.รุ่น 45 อยู่ที่เดิม พล.ต.ท.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบช.ภ.9 อยู่ที่เดิม พล.ต.ท.ศักดิ์รพี เพรียวพานิช ผบช.รร.นรต. นรต.รุ่น 43 อยู่ที่เดิม