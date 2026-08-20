ปิดฉากดราม่า! ‘ดิว อริสรา’ เคลียร์หนี้ ‘เมย์ วาสนา’ จบ 1.7 ล้าน

MGR Online - "ดิว อริสรา" ส่งทนายมอบเช็คมูลค่า 1.7 ล้านบาท คืน "เมย์ วาสนา" ก่อนครบกำหนด ปิดฉากคดีฉาวยืมแบรนด์เนม 62 ล้าน
วันนี้ (20 ส.ค.) ที่ ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) เมื่อเวลา 10.00 น. นายนิติศักดิ์ มีขวด หรือ "ทนายเอี้ยง" ทนายความของ ดิว-อริสรา ทองบริสุทธิ์ พร้อมด้วย ทนายอรรถชัย แจ้งอรุณ ทนายความของ เมย์-วาสนา อินทะแสง ได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน กองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) เพื่อลงบันทึกประจำวันเป็นหลักฐาน ในการส่งมอบเช็คชำระหนี้สินจำนวน 1,750,000 บาท คืนแก่ฝ่ายเมย์-วาสนา ซึ่งเป็นการชำระหนี้เสร็จสิ้นก่อนครบกำหนดสัญญาในวันที่ 21 สิงหาคม 2569
นายนิติศักดิ์ เปิดเผยว่า ยอดหนี้สินเดิมนั้น ก่อนหน้านี้ได้มีการส่งมอบสินค้าแบรนด์เนมคืนทั้งหมดไปเรียบร้อยแล้ว คงเหลือเพียงยอดเงินคงค้างดังกล่าว ซึ่งตามหนังสือรับสภาพหนี้ระบุให้ชำระภายในระยะเวลา 1 ปี โดยไม่ได้กำหนดวันแน่ชัด ที่ผ่านมาดิวมีความตั้งใจและพร้อมนำเงินมาคืนเต็มจำนวนจากการทำงานหนัก ทั้งการเป็นพรีเซนเตอร์และไลฟ์สดขายของ โดยนัดหมายทนายความทั้งสองฝ่ายมาพบพนักงานสอบสวนเพื่อลงบันทึกประจำวันเป็นหลักฐานยืนยันว่าหนี้สินระหว่างทั้งคู่จบลงด้วยดี
นายนิติศักดิ์ ยังกล่าวถึงกระแสข่าวในโซเชียลมีเดียที่กล่าวหาว่าดิวผิดนัดชำระหนี้ว่า ไม่เป็นความจริง เนื่องจากข้อตกลงกรอบเวลา 1 ปีนั้น ทั้งสองฝ่ายเข้าใจตรงกันมาโดยตลอด และเมย์เองก็ให้โอกาสดิวได้ทำงานหาเงินสลับกับการบินไปดูแลลูกที่ไต้หวัน ส่วนเรื่องข่าววิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลมีเดีย ทางดิวเข้าใจดีว่าเป็นบุคคลสาธารณะ จึงยังไม่มีแนวคิดที่จะฟ้องร้องดำเนินคดีกับใคร และฝากขอบคุณทุกฝ่ายรวมถึงคุณเมย์ที่ให้โอกาสในครั้งนี้
ด้าน ทนายอรรถชัย ทนายความของเมย์ ระบุว่า สินค้าแบรนด์เนมและทรัพย์สินอื่น ๆ ได้รับคืนไปครบถ้วนก่อนหน้านี้แล้ว สำหรับเงินจำนวน 1,750,000 บาทนี้ เป็นส่วนของการชำระแบรนด์เนมที่นำไปฝากไว้ ถือว่าทางดิวได้รักษาคำสัญญาตามหนังสือรับสภาพหนี้เรียบร้อย เรื่องราวทั้งหมดจบลงด้วยดี ต่างฝ่ายต่างแยกย้ายกันไปทำหน้าที่ของตนเองต่อไป