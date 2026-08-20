อธิการบดี มทร.อีสาน พร้อมนายกสมาคมศิษย์เก่าเทคโนตะโกราย ร่วมเป็นเจ้าบ้านให้การต้อนรับ “ผู้บัญชาการทหารสูงสุด” ตรวจเยี่ยมการฝึกร่วมยุทธเสนา 69

วันที่ 17 สิงหาคม 2569 ที่ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง จังหวัดนครราชสีมา รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากร นายพล พิจารณ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าเทคโนตะโกราย และคณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมเป็นเจ้าบ้านให้การต้อนรับ พลเอก อุกฤษฎ์ บุญตานนท์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงและผู้เข้าร่วมการตรวจเยี่ยมการฝึกร่วมยุทธเสนา 69 ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมการฝึก ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.อีสาน ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมหาวิทยาลัยได้สนับสนุนพื้นที่สำหรับการดำเนินกิจกรรมการฝึกครั้งนี้
พลเอก อุกฤษฎ์ พร้อมคณะ เดินทางมายัง มทร.อีสาน ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง ในช่วงเช้า โดยมีคณะผู้บริหาร บุคลากร นายกสมาคมศิษย์เก่าเทคโนตะโกราย คณะกรรมการสมาคมฯ ตลอดจนคณะนายทหารและผู้เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่คณะตรวจเยี่ยม ก่อนเดินทางเข้าสู่อาคารสำนักงานอธิการบดี เพื่อรายงานตัวและถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน
จากนั้น คณะตรวจเยี่ยมเข้ารับฟังการบรรยายสรุปการจัดการฝึกร่วมฯ พร้อมชมวีดิทัศน์ “Road to Crisis” เพื่อรับทราบภาพรวมสถานการณ์และแนวทางการดำเนินการฝึก
ต่อมา คณะตรวจเยี่ยมรับฟังการบรรยายสรุปจากหน่วยที่เกี่ยวข้อง ณ ห้อง CAS ประกอบด้วย ศบท.กองทัพน้ำเงิน ศูนย์สื่อสารทางยุทธศาสตร์ ศูนย์ประสานงานพลเรือนทหาร ศบท.ทบ. ศบท.ทร. และ ศบท.ทอ. ก่อนเดินทางไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานในส่วนต่าง ๆ โดยมีผู้เข้าร่วมจากหลักสูตรด้านความมั่นคงและการทหาร อาทิ หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรเสนาธิการทหาร หลักสูตรเสนาธิการร่วม และหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง
สำหรับการสนับสนุนการจัดการฝึกร่วมยุทธเสนา 69 มทร.อีสานได้สนับสนุนด้านสถานที่และโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์การศึกษาหนองระเวียง เพื่อรองรับการปฏิบัติงานและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการฝึก สะท้อนบทบาทของมหาวิทยาลัยในการสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนการนำศักยภาพด้านพื้นที่และโครงสร้างพื้นฐานมาใช้ประโยชน์เพื่อสนับสนุนภารกิจสำคัญของประเทศ
การร่วมเป็นเจ้าบ้านให้การต้อนรับของอธิการบดี คณะผู้บริหาร บุคลากร นายกสมาคมศิษย์เก่าเทคโนตะโกราย และคณะกรรมการสมาคมฯ ยังสะท้อนถึงความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่าง มทร.อีสาน หน่วยงานด้านความมั่นคง และเครือข่ายศิษย์เก่า ในการร่วมสนับสนุนกิจกรรมสำคัญของประเทศ ตลอดจนส่งเสริมบทบาทของมหาวิทยาลัยในฐานะพื้นที่แห่งการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษา ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ การสนับสนุนการฝึกร่วมยุทธเสนา 69 ถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของ มทร.อีสาน ในการสนับสนุนภารกิจระดับประเทศ พร้อมส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก และสร้างความสัมพันธ์อันเข้มแข็งระหว่างมหาวิทยาลัย เครือข่ายศิษย์เก่า และหน่วยงานภาครัฐ อันนำไปสู่การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม
ในโอกาสเดียวกัน นายพล พิจารณ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าเทคโนตะโกราย พร้อมคณะกรรมการสมาคมฯ มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดี มทร.อีสาน ในโอกาสได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 69