คนขับตู้ทึบช็อก ไรเดอร์ 18 ปี ขี่รถจยย.ชนท้ายดับ 1 ราย คาดมองไม่เห็นทางมืด

เมื่อเวลา 00.00 น. วันที่ 20 ส.ค. 69 เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ชัยพฤกษ์ ได้รับแจ้งอุบัติเหตุรถจยย.ชนท้ายรถตู้ทึบ มีผู้เสียชีวิต 1 ราย เหตุเกิดบริเวณสะพานข้ามคลองพระอุดม ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จึงพร้อมด้วยอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และทีมแพทย์จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์รีบรุดตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุบริเวณถนนช่องทางหลัก บนสะพานข้ามคลองพระอุดม (มุ่งหน้าปทุมธานี) พบผู้เสียชีวิตทราบชื่อคือนายเดชเพชร เดชขันธ์ อายุ 18 ปี ชาวจ.สกลนคร อาชีพไรเดอร์ นอนคว่ำหน้าจมกองเลือด แขน-ขาหักผิดรูป มีเศษชิ้นส่วนกระโหลกกระจายเต็มพื้น ใกล้กันพบรถจยย. ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นจีออโน่ สีน้ำเงิน หมายเลขทะเบียน 9 ขฬ 9470 กทม. สภาพพังยับทั้งคัน ถัดมาด้านหน้าพบรถตู้ทึบ ยี่ห้ออีซูซุ สีขาว หมายเลขทะเบียน บฉ 3964 สมุทรสาคร มีรอยยุบบริเวณกันชนท้าย ทราบชื่อผู้ขับขี่คือนายชัยเชษฐ์ วรรณกนก อายุ 53 ปี อาชีพขับรถขนส่งสินค้าร้านสะดวกซื้อ ยืนรอให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ในที่เกิดเหตุ
นายชัยเชษฐ์ คนขับรถตู้ทึบ กล่าวว่า เหตุเกิดประมาณช่วงเที่ยงคืน ตนขับรถกลับมาจากโรงพยาบาลกรุงไทย เวสเทิร์น หลังเฝ้าภรรยาเข้าโรงพยาบาล และกำลังจะไปขึ้นของที่ย่านดอนเมือง เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุตนได้ยินเสียงเหมือนรถจยย.แข่งกันมา 2 คัน และได้ยินเสียงชนท้ายรถด้านขวา ตนจึงจอดรถข้างทางเพื่อลงมาดู เห็นรถจยย.อีกคันที่คาดว่ามาพร้อมกันขี่เลยไป ซึ่งยืนยันว่าตนขับรถใช้ความเร็วประมาณ 70 กม./ชม. จากนั้นมีพลเมืองดีขี่รถจยย.มาช่วยโบกรถให้ และโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตนไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ตลอดเวลาที่ขับรถตู้ทึบส่งของร้านสะดวกซื้อมา 2 ปี ตนรู้สึกทำอะไรไม่ถูก คาดว่าผู้เสียชีวิตคงมองไม่เห็นเนื่องจากถนนมืด
ต่อมา พ่อ แม่ และพี่ชายของผู้เสียชีวิต ได้เดินทางมายังจุดเกิดเหตุด้วยความโศกเศร้าเสียใจ และให้ข้อมูลสั้นๆว่า (ไม่ให้สัมภาษณ์) เมื่อ 1 เดือนที่แล้วลูกชายได้ขี่รถจยย.คันนี้ล้มบาดเจ็บเข้าโรงพยาบาล วันนี้แผลเพิ่งหายเลยขอออกมาวิ่งงานไรเดอร์ และเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิต ซึ่งรถจยย.คันนี้พี่ชายเป็นคนออกให้
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุและกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียงเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป