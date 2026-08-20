สุดอาลัย พิธีพระราชทานเพลิงศพ พ.ต.อ.ธงชัย นายก อบจ.นนท์ ภรรยา-ครอบครัว ขรก.หลายหน่วยงาน ร่วมส่งครั้งสุดท้าย

วันนี้ (19 ส.ค. 69) เวลา 14.00 น. ที่วัดสพานสูง อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี บรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้า และความอาลัย ในพิธีพระราชทานเพลิงศพ พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ซึ่งจากไปอย่างกะทันหัน ท่ามกลางครอบครัว ญาติพี่น้อง ตลอดจนข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และสังกัดสพฐ. นักการเมืองท้องถิ่น กลุ่มผึ้งหลวง และบุคคลที่เคารพรักเดินทางมาร่วมส่งเป็นครั้งสุดท้าย
ก่อนเข้าสู่พิธีฌาปนกิจ ครอบครัวได้มีพิธีเชิญหีบพระราชทานแห่เวียนเมรุแล้วเชิญขึ้นตั้งบนจิตกาธาน พร้อมการแสดงโขน ชุดพรหมาสตร์ จากคณะครู และนักเรียนโรงเรียนสังกัดองค์การบริการส่วนจังหวัดนนทบุรี เพื่อไว้อาลัยและเป็นเกียรติแก่ผู้วายชนม์
สำหรับพิธีพระราชทานเพลิงศพ พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ ได้รับเกียรติจากนายทรงศักดิ์ ทองศรี รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี และประกอบพิธีตามกำหนดการพระราชทานเพลิงศพ ซึ่งจัดขึ้นในเวลา 17.00 น. วันนี้ (19 ส.ค. 69) ณ วัดสพานสูง อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ท่ามกลางผู้ที่มาร่วมไว้อาลัยจำนวนมาก โดยมีการสำรองเก้าอี้ไว้รองรับประชาชนที่เดินทางมาร่วมไว้อาลัยด้านนอก จำนวน 12,000 ที่นั่ง