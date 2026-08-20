ยกระดับความปลอดภัย! ตำรวจนนทบุรีสนธิกำลังฝ่ายปกครอง ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมทั่วพื้นที่

เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 69 ณ เซ็นทรัลนอร์ทวิลล์ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี พ.ต.อ.ปิยวุฒิ แก้วมณี และ พ.ต.อ.เมธา วงศ์อนันต์นนท์ รอง ผบก.ภ.จว.นนทบุรี นำทีมตำรวจจาก 5 สถานี ได้แก่ สภ.รัตนาธิเบศร์ , สภ.ปากเกร็ด, สภ.เมืองนนทบุรี , สภ.ชัยพฤกษ์ และสภ.บางกรวย ร่วมกับกรมการปกครอง ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมครั้งใหญ่ หวังคืนความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนในพื้นที่
สืบเนื่องจากช่วงที่ผ่านมา พื้นที่จ.นนทบุรี เกิดเหตุอุกฉกรรจ์ และเหตุเศร้าสะเทือนขวัญอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเกือบทั้งหมดมี “อาวุธปืนและอาวุธมีด” เข้ามาเกี่ยวข้อง จึงได้ดำเนินการเพิ่มมาตรการเข้มข้น เน้นการตั้งจุดสกัดเอกซ์เรย์อาวุธผิดกฎหมายทุกรูปแบบ เพื่อตัดไฟแต่ต้นลมและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงซ้ำซ้อนขึ้นอีก