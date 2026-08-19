รู้จัก "พล.ต.ต.นิเวศน์ อาภาวศิน" โปรไฟล์ดี มีลุ้นเก้าอี้ ผบช.

เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายสำหรับฤดูกาลแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจระดับนายพล วาระประจำปี 2569 ซึ่งตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 กำหนดกรอบเวลาไว้ชัดเจนว่าต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม โดยล่าสุด พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ ตร. หรือ "บอร์ดกลั่นกรอง" ได้นัดประชุมเพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อในวันที่ 23 สิงหาคม นี้ ก่อนจะนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ที่มี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ท่ามกลางกระแสข่าวและโผรายชื่อที่สื่อมวลชนหลายสำนักคาดการณ์กันถึงตำแหน่ง ผู้บัญชาการ (ผบช.) ที่ว่างลงถึง 18 ตำแหน่ง ซึ่งตามหลักเกณฑ์จะแบ่งเป็นกลุ่มอาวุโส 50% (จำนวน 9 ตำแหน่ง) และกลุ่มความรู้ความสามารถอีก 50%
แต่โผที่สื่อมวลชนหลายสำนักนำเสนอกลับไม่มีชื่อของ พล.ต.ต.นิเวศน์ อาภาวศิน รองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (รอง ผบช.สอท.) หรือ ตำรวจไซเบอร์
หากพิจารณาจากโปรไฟล์และผลงานที่ผ่านมา พล.ต.ต.นิเวศน์ (นรต.46) ถือเป็น "ตัวจริง" ของวงการตำรวจไซเบอร์ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีมานานกว่า 30 ปี เป็นผู้อยู่ร่วมวางรากฐานและออกแบบโครงสร้าง บช.สอท. มาตั้งแต่เริ่มตั้งหน่วยงาน เคยดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยี ก่อนเลื่อนขึ้นเป็นรอง ผบช.สอท. ยาวนานถึง 4 ปี ทั้งยังเป็นผู้ริเริ่มพัฒนาและดูแลระบบรับแจ้งความออนไลน์ ซึ่งกลายเป็นช่องทางสำคัญในการช่วยเหลือประชาชนในยุคปัจจุบัน
นอกจากนี้ ในระดับนโยบาย พล.ต.ต.นิเวศน์ ยังได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการร่วมร่างกฎหมาย พ.ร.ก.มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. 2566 และ 2568 ด้านการทำงานสืบสวนระดับสากล ได้ร่วมงานกับองค์กรระดับโลกอย่าง FBI ในการวางแผนจับกุมแฮกเกอร์ข้ามชาติและคดีสำคัญหลายคดี จนได้รับคัดเลือกให้เข้าอบรมหลักสูตร FBI National Academy (รุ่น 231) และล่าสุดยังได้รับเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงของ FBI การันตีด้วยรางวัลเกียรติยศทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ
ทว่า หากการแต่งตั้งเป็นไปตามโผข่าวที่หลุดออกมา ตำแหน่ง ผบช. ในโควตา "กลุ่มความรู้ความสามารถ" กลับจะถูกข้ามหัวโดยผู้ที่มีอาวุโสน้อยกว่า ซึ่งดำรงตำแหน่ง รอง ผบช. มาเพียง 2–3 ปี เหตุการณ์เช่นนี้ ย่อมนำมาซึ่งคำถามถึงความเที่ยงธรรมในการพิจารณาความดีความชอบ และสร้างความบั่นทอนต่อขวัญกำลังใจของข้าราชการตำรวจที่ทุ่มเททำงานอย่างจริงจัง
ก่อนที่โผรายชื่อข้าราชการตำรวจจะถูกอนุมัติอย่างเป็นทางการ จึงเป็นหน้าที่สำคัญของนายกรัฐมนตรีในฐานะประธาน ก.ตร. และ ผบ.ตร. ในฐานะแม่ทัพใหญ่สีกากี ที่จะต้องพิจารณาโผแต่งตั้งครั้งนี้อย่างรอบคอบและเป็นธรรม เพื่อให้คนทำงานจริงที่มีผลงานเชิงประจักษ์ได้รับโอกาสเติบโต และรักษาไว้ซึ่งหลักธรรมาภิบาลในสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างแท้จริง
สำหรับพล.ต.ต.นิเวศน์ เป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่ 46 รุ่นเดียวกับพล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รอง จตช. พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. และ พล.ต.ท.อาชยน ไกรทอง ผบช.ปส. โดยจะเกษียณอายุราชการในปี 2572