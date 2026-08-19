สมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยาฯ ประชุมครั้งที่ 2/2569 เตรียมจัดงานแสดงความยินดีกับบัณฑิต

วันนี้ (19 ส.ค) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในฐานะนายกสมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยาฯ ครั้งที่ 2/2569 ณ ห้องประชุมอาคาร 11 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
โดยมีระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 1/2569 ระเบียบวาระที่ 3 มีประเรื่องสำคัญ เช่น เรื่องการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ที่ 1/2569 การมอบหมายผู้รับผิดชอบโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณและการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ของสมาคมฯ ประจำปี 2569
ซึ่ง ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความสามัคคีและผดุงเกียรติของสมาชิกสมาคมฯ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมศีลธรรม วัฒนธรรม การศึกษา การกีฬา และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และ สมาคมฯ ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเจริญและชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และ สมาคมฯ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ช่วยเหลือสนับสนุนสมาชิกและร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณะประโยชน์ และ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการสมาคมฯ
นอกจากนี้ในที่ประชุม ยังมีการชี้แจงกำหนดการ งานเลี้ยงแสดงความยินดีกับบัณฑิต "GRADs Do It Party BSRU 2026" ซึ่งจะมีขึ้นใน วันที่ 1 กันยายน 2569 ณ หอประชุมอาคาร 1 ชั้น 4 เวลา 18.00 น.โดยเชิญผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ และบัณฑิต ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน หน้าห้องประชุม 141โดยบรรยากาศภายในงานนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ในฐานะนายกสมาคมสมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะเป็นประธานพิธีเปิดงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับบัณฑิต กล่าวแสดงความยินดี และจับรางวัลสำหรับบัณฑิต ผู้โชคดี อีกทั้งจะมีการแสดงชุด "BSRU Graduation Gala : A Celebration of Friendship and Success" โดย สมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์ อีกด้วย.