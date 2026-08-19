ผบ.ตร. สั่งระดมตำรวจภาค 5 ลุยช่วยน้ำท่วม อพยพประชาชน-ตั้งครัวสนาม รับมือจนกว่าวิกฤตคลี่คลาย

ผบ.ตร. สั่งการตำรวจภูธรภาค 5 และหน่วยสนับสนุน เร่งช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
วันนี้ (19 ส.ค.) พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ ในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า ตามที่มีประกาศการแจ้งเตือนสาธารณภัย จากศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย แจ้งเตือนระดับและภาวะคุกคาม ความเสี่ยง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมขังในระยะสั้น ในระดับเตรียมพร้อมรับสถานการณ์บริเวณพื้นที่ จ.น่าน และประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบน นั้น พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ได้สั่งการทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างเต็มที่ตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
โดยมอบหมายให้ พล.ต.อ.กรไชย คล้ายคลึง รอง ผบ.ตร.(รับผิดชอบงานบริหาร), พล.ต.อ.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร รอง ผบ.ตร.(รับผิดชอบงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม) และ พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร.(รับผิดชอบงานความมั่นคง)/ผู้อำนวยการศูนย์บังคับและต่อต้านอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก (โดรน) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ผอ.ศบตอ.ตร.) รับผิดชอบ กำกับ ดูแล ในภาพรวมจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
ผบ.ตร.สั่งการให้ตำรวจภูธรภาค 5 เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีตำรวจภูธรจังหวัดเป็นหน่วยรับผิดชอบพื้นที่ ประสานการปฏิบัติกับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด/อำเภอ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนการปฏิบัติตามกลไกระบบบัญชาการเหตุการณ์ พร้อมจัดกำลังพล ยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ (รถ/เรือ) อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) ที่ได้รับพระราชทาน อุปกรณ์อื่น ๆ สนับสนุนการปฏิบัติศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด/ส่วนหน้า เพื่อระดมการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที ในการช่วยเหลือนำประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยง สนับสนุนน้ำ อาหาร ยารักษาโรคเบื้องต้น และการรักษาความปลอดภัยจากเหตุต่าง ๆ
พร้อมกันนี้ ให้จัดชุดเผชิญเหตุสาธารณภัย จิตอาสาภัยพิบัติ จัดกำลังรักษาความปลอดภัยที่พักพิงชั่วคราว จัดเตรียมพื้นที่รองรับและเส้นทางการนำส่งประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัย โดยประสานการปฏิบัติกับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด รวมทั้งจัดทำครัวสนาม จัดที่พักพิงชั่วคราว วางมาตรการป้องกันพื้นที่ทำการ อาคารที่พัก สถานที่ราชการ โดยให้หน่วยเคลื่อนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง กำหนดมาตรการป้องกันเอกสาร อาวุธ เครื่องกระสุน ผู้ถูกควบคุม และทรัพย์สินของทางราชการ เพื่อป้องกันและบรรเทาความเสียหายที่จะเกิดขึ้น และจัดการจราจร เส้นทางหลัก เส้นทางหลีกเลี่ยง การอำนวยการจราจรนำส่งประชาชนไปยังสถานที่พักพิงชั่วคราว โรงพยาบาล สถานพยาบาล หรือพื้นที่ปลอดภัย
นอกจากนี้ ผบ.ตร. มอบหมายให้กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนจัดชุดเผชิญเหตุสาธารณภัย จิตอาสาภัยพิบัติ สนับสนุนการปฏิบัติ โดยให้ระดมยานพาหนะ เรือ สิ่งอุปกรณ์ เข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ และจัดทำครัวสนาม เตรียมพื้นที่พักพิงชั่วคราวในพื้นที่ตำรวจตระเวนชายแดนใกล้เคียง รองรับประชาชน และสนับสนุนน้ำ อาหาร ยารักษาโรค รวมทั้งจัดชุดช่างสนามเข้าปฏิบัติในพื้นที่ พร้อมมอบหมายกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (ตำรวจน้ำ และตำรวจทางหลวง) จัดชุดตำรวจน้ำพร้อมเรือปฏิบัติการ ยานพาหนะ อุปกรณ์ช่วยเหลือทางน้ำ เข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย การนำประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัย และรับผิดชอบตรวจตรา รักษาความปลอดภัยทางน้ำ รวมทั้งจัดชุดอำนวยความสะดวกการจราจร จัดการจราจรในเส้นทางหลัก เส้นทางรอง การประชาสัมพันธ์เส้นทาง และการนำส่งความช่วยเหลือเข้าไปยังจุดปลอดภัย พื้นที่เสี่ยงต่าง ๆ และมอบหมายให้หน่วยสนับสนุน ได้แก่ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ, กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว, สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง, กองบินตำรวจ จัดชุดปฏิบัติการสนับสนุนการปฏิบัติในพื้นที่
ผบ.ตร.กำชับให้ทุกหน่วยเตรียมการรองรับสถานการณ์สาธารณภัย โดยดำเนินการแก้ไขสถานการณ์ได้ทันที และถือเป็นนโยบายสำคัญในการช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบภัยพิบัติ ในการอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงโดยเร็ว อย่างต่อเนื่อง ตลอดเวลา พร้อมทั้งเปิดช่องทางการติดต่อสื่อสาร การรับข้อมูลการช่วยเหลือต่าง ๆ ในทุกมิติ และกำชับผู้บังคับบัญชาทุกระดับเฝ้าติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของการเกิดสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิด เพื่อสามารถบริหารเหตุการณ์ได้ อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์