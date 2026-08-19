ปปง. ยัน! ยึดทรัพย์ “เล่าต๋า-พวก” คดียาเสพติด กว่า 131 ล้านบาท ตกเป็นของแผ่นดิน

MGR Online - สำนักงาน ปปง. ดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน คดี “เล่าต๋า แสนลี่ กับพวก” เครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน กว่า 131 ล้านบาท
ตามที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อสาธารณะว่า นายเล่าต๋า แสนลี่ ผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งได้รับการปล่อยตัวพ้นโทษจากเรือนจำแล้ว นั้น
วันนี้ (19 ส.ค.) สำนักงาน ปปง. ขอเรียนว่า ในส่วนของทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด นอกจากนายเล่าต๋า แสนลี่ กับพวก จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดแล้ว ยังถูกดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอีกด้วย
โดยสำนักงาน ปปง. ได้ทำการยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดของบุคคลดังกล่าวและผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเครือข่ายขบวนการค้ายาเสพติดต่อเนื่องหลายคดี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 ถึง พ.ศ. 2563 และศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน รวมมูลค่ากว่า 131 ล้านบาท และคดีได้ถึงที่สุดแล้ว