“ดีเอสไอ” ตั้งเรื่องสืบสวน จ่อเชิญ สส.พรรคประชาชน ชี้แจงปมถือหุ้นแทนต่างชาติ

MGR Online - โฆษกดีเอสไอ เผยมีผู้มาร้อง สส. พรรคประชาชน ถูกกล่าวหาถือหุ้นแทนบุคคลต่างชาติ อยู่ระหว่างขั้นตอนสืบสวน อาจเรียกมาชี้แจงข้อเท็จจริง
วันนี้ (19 ส.ค.) ณ อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ พ.ต.ต.วรณัน ศรีล้ำ ผู้อำนวยการกองคดีคุ้มครองผู้บริโภค ในฐานะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ เปิดเผยกรณี น.ส.มณฑานี ตันติสุข นักเขียนและนักเคลื่อนไหว โดยมีการแชร์คลิปรายการข่าวพาดพิง สส.พรรคประชาชน ที่ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) กำลังเตรียมออกหมายเรียกให้ชี้แจงข้อเท็จจริง จากกรณีมีความเกี่ยวข้องกับเส้นทางการเงินของบริษัทในนาม นิติบุคคล แห่งหนึ่งที่ จ.ภูเก็ต ว่า จากการตรวจสอบพบข้อมูลดังกล่าว เป็นข้อร้องเรียนที่มีผู้สงสัยว่าบุคคลซึ่งเป็น สส.สังกัด พรรคประชาชน กระทำผิดกฎหมายนอมินี ในพื้นที่ จ.ภูเก็ต กรมสอบสวนคดีพิเศษจึงตั้งเรื่องไว้เพื่อสืบสวนสอบสวน ซึ่งการสอบสวนก็จะต้องเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือถูกพาดพิงเข้ามาให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง พร้อมนำเอกสารทั้งหมดมาชี้แจงว่าเจ้าตัวได้ถือหุ้นแทนบุคคลต่างชาติหรือไม่ ส่วนรายละเอียดอยู่ในสำนวนไม่สามารถเปิดเผยได้
พ.ต.ต.วรณัน เปิดเผยอีกว่า สำหรับกระบวนการของกรมสอบสวนคดีพิเศษจะมี 2 ส่วน ส่วนแรก คือ การสืบสวนกรณีที่มีคำร้องขอหรือพบข้อมูลการกล่าวหาที่อาจเข้าข่ายเป็นความผิดในคดีพิเศษเกิดขึ้น ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษจะไม่ได้รับคำร้องทุกข์ และสอบสวนทันทีเพราะภายใต้พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 การรับเป็นคดีพิเศษจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของกฎหมาย และกรณีนี้ยังเป็นขั้นตอนของการสืบสวนอยู่ แต่หากสืบสวนสอบสวนแล้วพบว่าเป็นเรื่องที่อยู่ในเงื่อนไขก็จะรับไว้เป็นคดีพิเศษเพื่อสืบสวนสอบสวนต่อ โดยหากพบว่าเป็นคดีความผิดทางอาญา แต่ไม่อยู่ในเงื่อนไขที่จะสอบสวนได้ ทางกรมฯ ก็จะส่งต่อไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นตำรวจ คณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ดำเนินการ