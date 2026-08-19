ศาลอาญาประทับฟ้อง”สุชาติ ชมกลิ่น“ ฟ้องหมิ่นฯ"รักชนก" ปมแชร์โพสต์ หักหัวคิวเบอร์รี่ฟินแลนด์

ศาลอาญาประทับฟ้อง”สุชาติ ชมกลิ่น“ ฟ้องหมิ่น"รักชนก" ปมแชร์โพสต์ เรียกรับเงินเบอร์รี่ฟินแลนด์ 36 ล้าน นัดสอบคำให้การ 5 ต.ค.นี้
วันนี้ (19 ส.ค.) ศาลอาญา นัดฟังคำสั่งชั้นไต่สวนมูลฟ้องในคดีที่ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฟ้อง น.ส.รักชนก ศรีนอก ส.ส.พรรคประชาชน ข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา กรณีแชร์โพสต์ของ น.ส.หทัยรัตน์ พหลทัพ (บรรณาธิการบริหาร The Isaan Record) นำเสนอปมเจ้าหน้าที่และนักการเมืองไทยเรียกรับสินบนจากบริษัทจัดการแรงงานเก็บเบอร์รี่ป่าในประเทศฟินแลนด์
ศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานโจทก์ที่นำสืบในชั้นไต่สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่า โจทก์มีผู้รับมอบอำนาจโจทก์เป็นพยานเบิกความว่า จำเลยใช้แอปพลิเคชั่นเฟซบุ๊ก บัญชีชื่อรักชนกศรีนอก ซึ่งเปิดเป็นสาธารณะ และมีผู้ติดตาม 1.7 ล้านคน เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 2569 จำเลยโพสต์ข้อความผ่านแอปพลิเคชั่นเฟซบุ๊กบัญชีของจำเลยว่า"บ้าหน่า พี่เค้าคนดี ไอซ์ไม่เชื่อ คนชลบุรีก็ไม่เชื่อ" พร้อมกับแชร์ข้อความบัญชีเฟซบุ๊ก ชื่อ Hathairat Phaholtap ว่า "สุชาติ ชมกลิ่น ว่าที่ ส.ส.เขต 1 ชลบุรี พรรคภูมิใจไทย ถูก DSI กล่าวหาว่า รับสินบนจากบ.เบอร์รี่ฟินแลนด์มูลค่า 36 ล้าน อ่านต่อในคอมเมนต์" และพิมพ์ข้อความ
ในช่องแสดงความคิดเห็นว่า "เปิดหลักฐานจากสำนวนดีเอสไอ คดีนักการเมืองรับสินบน เเละข้อความอื่นๆ ซึ่งเป็นความเท็จ
โดยมีบุคคลทั่วไปเข้าไปแสดงความคิดเห็นต่อข้อความดังกล่าวเป็นจำนวนมากว่าโจทก์เป็นคนมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต อันมีลักษณะเป็นการยืนยันข้อเท็จจริงต่อบุคคลที่สามว่าโจทก์ซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเเรงงานกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ รับสินบนและเรียกเก็บค่าหัวคิวจำนวน 36 ล้าน และกรมสอบสวนคดีพิเศษส่งสำนวนให้ ป.ป.ช.ไต่สวนและดำเนินคดีกับโจทก์
ทั้งที่ความจริงโจทก์มิได้เรียกหรือเรียกเก็บค่าหัวคิวจากแรงงาน และมิได้ถูกกรมสอบสวนคดีพิเศษและ ป.ป.ช.ดำเนินคดีในเรื่องดังกล่าว อันเป็นการใส่ความโจทก์ต่อบุคคลที่สามโดยการโฆษณา
ทำให้บุคคลทั่วไปที่พบเห็นและอ่านข้อความดังกล่าวเข้าใจว่าโจทก์มีพฤติการณ์กระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตและรับสินบน จึงมีมูลตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326,328 ให้ประทับฟ้องไว้พิจารณา
ส่วนคำฟ้องข้อ 2.2 ผู้รับมอบอำนาจโจทก์เป็นพยานเบิกความว่า เมื่อวันที่ 12 ก.พ.2569 จำเลยโพสต์ข้อความผ่ามผ่านเฟซบุ๊กบัญชีของจำเลย โดยเปิด
เป็นสาธารณะว่า "ท่านเป็นคนดี รักชาติ รักสถาบัน แค่นี้ยังไม่เพียงพอที่จะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจ
ในการทำงานอีกหรอคะ ได้โปรดอย่าใส่ร้ายป้ายสีท่านเลยค่ะ" และแชร์ข้อความบัญชีเฟซบุ๊กชื่อ
"CSI LA" ว่า "คดีฉาวที่วัยรุ่น(ยุค 90) สร้างตัว สุชาติ ชมกลิ่น วันนี้ต้องอธิบายให้ชัด โดยเฉพาะ
เมื่อจะก้าวสู่รัฐมนตรีเกรดเอ
1.กรณีตึก SKYY 9มูลค่าเกือบ 7 พันล้านบาท - ราคาสูงกว่าราคาตลาดหรือไม่? กระบวนการประเมินโปร่งใสแค่ไหน?
2.ปมแรงงานไทยเก็บเบอร์รี่ที่ฟินแลนด์ - กล่องผลไม้ 3 ล้านกล่อง ใครได้ประโยชน์? ใครรับผิดชอบ?
3.ที่ดินประกันสังคม ชลบุรี 84.5 ล้าน - เหตุใดราคาสูงกว่าราคาประเมินหลายเท่า? มีการประเมินอิสระหรือไม่?
4.ขยะพิษลักลอบนำเข้า - มีเครือข่ายผู้มีอิทธิพลเกี่ยวข้องจริงหรือไม่? หน่วยงานใด
ตรวจสอบแล้วบ้าง
5.เลือกตั้งชลบุรี เขต 1- กรณีหีบและใบนับคะแนนในถังขยะ เกิดขึ้นได้อย่างไร? มีการสืบสวนอย่างเป็นทางการหรือยัง?"
เเละมีภาพถ่ายโจทก์ประกอบข้อความ ทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจว่าโจทก์เป็นคนไม่ดี มีส่วนเกี่ยวข้องกับการซื้อตึก SKYY9 ในราคาสูง กว่าราคาตลาด และได้รับประโยชน์หรือกินส่วนต่างจากการซื้อขายตึกดังกล่าว ซึ่งมีบุคคลทั่วไปเข้าไปแสดงความคิดเห็นต่อข้อความดังกล่าวเป็นจำนวนมากว่าโจทก์เป็นคนไม่ดี มีส่วนเกี่ยวข้องในการซื้อขายตึก SKYY
เห็นว่า ความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326 ต้องเป็น การใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สาม โดยการยืนยันข้อเท็จจริงอันอาจทำให้ผู้ถูกใส่ความเสียชื่อเสียง ถูกดู หมิ่น หรือถูกเกลียดชังนั้น ต้องมีลักษณะเป็นการยืนยันข้อเท็จจริง มิใช่เพียงการแสดงความคิดเห็นการคาดคะเน หรือการตั้งข้อสงสัย เมื่อพิจารณาข้อความที่จำเลยโพสต์ประกอบกับข้อความที่แชร์แล้วข้อความที่จำเลยโพสต์มีลักษณะเป็นเพียงการแสดงความคิดเห็นเชิงประชดประชัน ส่วนข้อความที่
จำเลยแชร์จากบัญชีเฟซบุ๊ก "CSI LA" มีเนื้อหาเป็นเพียงการตั้งข้อสงสัยและตั้งคำถามเพื่อให้มีการ
ตรวจสอบในประเด็นต่าง ๆ หาใช่การยืนยันข้อเท็จจริงว่าเป็นไปตามนั้นไม่ อีกทั้งไม่ปรากฎข้อความใด
ระบุหรือยืนยันว่าโจทก์กระทำการทุจริตหรือได้รับประโยชน์โดยมิชอบตามที่โจทก์กล่าวอ้าง
เมื่อข้อความดังกล่าวมีลักษณะเป็นการการตั้งคำถาม มิใช่การยืนยันข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบ
ของความผิดฐานหมิ่นประมาท การกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นความผิดฐานหมินประมาทโดยการโฆษณา
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 328 คำฟ้องในส่วนนี้จึงไม่มีมูล ให้ยกฟ้องโจทก์
นัดฟังคำสั่งวันนี้ ทนายโจทก์ มาศาล ส่วนจำเลยทราบนัดโดยชอบแล้วไม่มา ศาลนัดสอบคำให้การ ตรวจพยานหลักฐาน และกำหนดวันวันนัดสืบพยาน วันที่ 5 ต.ค.2569 เวลา 13.30 น.
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้มีคดีที่ น.ส.รักชนก ถูก นายสุชาติ ฟ้องหลายคดี เช่น
1.กรณีกล่าวหาตึกsky 9 โดยศาลอาญารัชดา นัดพิจารณาสืบพยานโจทก์-จำเลย ช่วงเดือน พ.ย. 2569
2.กรณีโพสต์กล่าวหาทุจริตเลือกตั้ง มีการไกล่เกลี่ยซึ่งนายสุชาติถอนฟ้อง
นอกจากนี้ยังมีคดีที่ สน.ทองหล่อ นายสุชาติเข้าแจ้งความดำนเนิคดี 2 คดี พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ และ หมิ่นประมาทโดยการโฆษณา กรณีโพสต์กล่าวหานายสุชาติ ทุจริตรับสินบน กรณีตึก SKYY 9 และ ส่งคนงานไปเก็บผลไม้เบอรี่ที่ประเทศฟินแลนด์ รวมถึงคดีที่ น.ส.รักชนกโพสต์เเชร์ ผลโพล ภาคเอกชน กรธ. ที่ระบุว่า ผลตัวอย่างงานวิจัย กรมควบคุมมลพิษ ทุจริตอันดับ 1 พร้อมเขียนข้อความทำให้นายสุชาติได้รับความเสียหาย