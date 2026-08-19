191 ล่อซื้อยาบ้า 2 ล้านเม็ด เครือข่ายภาคอีสาน ยึดทรัพย์มูลค่า 63 ล้าน

MGR Online-ตำรวจสายตรวจ 191 ล่อซื้อยาบ้า 4 ผู้ต้องหา เครือข่ายภาคอีสาน ยึดของกลาง 210,000 เม็ด ได้ที่ อ.หลุมแก้ว จ.ปทุมธานี ค้นบ้านพบอีก 1,826,000 เม็ด ยึดทรัพย์สินรวม 63,000,000 บาท
วันนี้ (19 ส.ค.) พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น.สั่งการ พล.ต.ต.วรวิทย์ ญาณจินดา ผบก.สปพ. พ.ต.อ.เอกภพ ลิขิตธนสมบัติ ผกก.สายตรวจ บก.สปพ. พ.ต.ต.ณัฐดนัย บำรุงศรี สว.งานสายตรวจ 2 บก.สปพ.และตำรวจสายตรวจ 2 บก.สปพ.จับกุม นายวัฒนา (สงวนนามสกุล) อายุ 39 ปี น.ส.อริสา (สงวนนามสกุล) อายุ 53 ปี นายทวี (สงวนนามสกุล) อายุ 48 ปี นายวิษณุ อายุ 35 ปี (สงวนนามสกุล) พร้อมของกลาง ยาบ้า 2,036,000 เม็ด ส่วนประกอบอาวุธปืน 14 ชิ้น แม็กกาซีน 13 ชิ้น กระสุนปืน 2 นัด ลำกล้องปืน 4 ชิ้น รถยนต์ 2 คัน โทรศัพท์มือถือ 5 เครื่อง
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 31 ก.ค.ที่ผ่านมา ตำรวจสายตรวจ 2 บก.สปพ.ได้จับกุมตัวผู้ต้องหา 3 ราย พร้อมของกลาง ไอซ์ 105 กรัม ได้บริเวณย่านรามคำแหง กรุงเทพฯ ต่อมาขยายผลทราบว่า มีเครือข่ายลักลอบจำหน่ายยาเสพติด บริเวณพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลำเลียงส่งมาจำหน่ายในกรุงเทพฯ จึงให้สายลับติดต่อซื้อยาบ้า 200,000 เม็ด โดยนัดสถานที่พูดคุย และชำระค่ายาเสพติด ภายในห้างย่านคลองหก ถนนรังสิต-นครนายก ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี และสถานที่รับยาบริเวณถนนเส้น 340 บางบัวทอง-สุพรรณบุรี ในช่วงเย็นวันที่ 17 ส.ค.
ต่อมาวันที่ 16 ส.ค. สายลับได้รับการติดต่อจาก นายวัฒนา น.ส.อริสา นายทวี ให้มาพบที่จุดรับเงินในเวลา 18.00 น.และให้สายลับเตรียมทีมไปรับยาบ้า 200,000 เม็ด บริเวณถนนเส้น 340 บางบัวทอง-สุพรรณบุรี จึงแบ่งกำลังออกเดินทางไปยังจุดนัดหมายทั้ง 2 จุด เมื่อตำรวจพร้อมสายลับเดินทางไปถึงห้างย่านคลองหก ถนนรังสิต-นครนายก พบ น.ส.อริสา และ นายวิษณุ นั่งอยู่ภายในห้าง ให้สายลับเข้าไปพูดคุยจนทราบว่า ให้ไปรับยาที่บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อ แยกนพวงศ์ ต.หน้าไม้ อ.หลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
ตำรวจจึงเดินทางไปยังสถานที่ดังกล่าว และวางกำลังเฝ้าดูบริเวณโดยรอบ จนถึงเวลา 19.30 น. นายวัฒนา ขับรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นฟอร์จูนเนอร์ สีดำ มาจอดที่บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อ และได้นำยาเสพติดบรรจุใส่ในกระเป๋าเดินทาง 2 ใบ ตำรวจจึงแสดงตัวเข้าตรวจค้นกระเป๋าพบ ยาบ้า 210,000 เม็ด ที่ได้ทำการติดต่อซื้อไว้ ทำการจับกุมผู้ต้องหาทั้ง 2 จุด รวม 4 ราย สืบสวนขยายผลเพิ่มเติมทราบว่า ยังมียาเสพติดซุกซ่อนอยู่ภายในบ้านพัก ต.หน้าไม้ เป็นบ้านพักของ นายวิษณุ ตรวจสอบภายในบ้านพบ ยาบ้า 1,826,000 เม็ด และของกลางเกี่ยวกับอาวุธปืน
แจ้งข้อหา นายวัฒนา "ร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 (ยาบ้า) โดยมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นการกระทำเพื่อการค้า และก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนทำให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชนทั่วไป, มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) โดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นการกระทำเพื่อการค้า และก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนทำให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชนทั่วไป, มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต"
แจ้งข้อหา น.ส.อริสา นายทวี "ร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 (ยาบ้า) โดยมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นการกระทำเพื่อการค้า และก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนทำให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชนทั่วไป, เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) โดยผิดกฎหมาย"
แจ้งข้อหา นายวิษณุ "ร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 (ยาบ้า) โดยมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นการกระทำเพื่อการค้า และก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนทำให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชนทั่วไป"
ก่อนควบคุมผู้ต้องหาพร้อมของกลาง ไปทำบันทึกจับกุมที่ กก.สายตรวจ บก.สปพ.และจะทำการซักถามขยายผลถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง และนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย ทั้งนี้ ได้ตรวจยึดโฉนดที่ดิน 2 ฉบับ สมุดบัญชีธนาคาร 3 เล่ม รถยนต์ 1 คัน รถจักรยานยนต์ 1 คัน มูลค่ารวมประมาณ 63,000,000 บาท.