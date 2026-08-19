ปปง. แจงสอบ “บัตรสีชมพูต่างด้าว” โผล่แฟลตดินแดง! พบเจ้าหน้าที่รัฐเอี่ยวเอาผิดตามกฎหมาย

MGR Online - รองเลขาฯ ปปง. ชี้หากพบเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องคดีบัตรสีชมพูกรณีแฟลตดินแดง เข้าข่ายความผิดต่อตำแหน่ง พร้อมดำเนินการตามกฎหมาย ยึดอายัดทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
วันนี้ (19 ส.ค.) โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ นายกมลสิษฐ์ วงศ์บุตรน้อย รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (รองเลขาธิการ ปปง.) เปิดเผยถึงกรณีบัตรสีชมพู ซึ่งวานนี้ (18 ส.ค.) มีการลงพื้นที่ตรวจสอบแฟลตดินแดง และจับกุมผู้ต้องหาได้ 7 ราย ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเป็นนายหน้าดำเนินการทำบัตรสีชมพูให้กับเด็กต่างด้าว ว่า ในส่วนของ ปปง. หากพบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามาเกี่ยวข้อง มีลักษณะทำเป็นขบวนการ โดยประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตรวจสอบตามกฎหมาย หากพบว่าเข้าข่ายความผิดมูลฐานและมีทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิด ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือและพิจารณาตามข้อกฎหมาย เพื่อให้เกิดความรอบคอบและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
สำหรับกรณีบัตรสีชมพูจะถือเป็นประเด็นใหม่ของ ปปง. หรือไม่นั้น นายกมลสิษฐ์ กล่าวว่า ประเด็นสำคัญอยู่ที่การพิจารณาว่าการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายความผิดมูลฐานตามกฎหมายหรือไม่ ซึ่งปัจจุบันกำหนดไว้ 28 มูลฐาน โดยหากพบว่าเป็นการทุจริตหรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ ก็สามารถดำเนินการตามกฎหมาย ปปง. ได้
ทั้งนี้ นายกมลสิษฐ์ กล่าวอีกว่า ปปง. มีอำนาจดำเนินการด้านการยึดหรืออายัดทรัพย์สินทางแพ่ง โดยมุ่งติดตามทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิด รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินดังกล่าว หากพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงไปยังบุคคลหรือจุดใดที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ก็จะดำเนินการตรวจสอบและติดตามทรัพย์ตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป