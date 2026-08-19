ปธ.ศาลฎีกา ห่วงบุคลากร- ปชช.ประสบภัยน้ำท่วมน่าน ศาลจังหวัดน่าน (สาขาปัว) สั่งเลื่อนนัดคดี

ปธ.ศาลฎีกา ห่วงบุคลากร- ปชช.ประสบภัยน้ำท่วมน่านยันพร้อมนำเทคโนโลยีช่วยอำนวยความยุติธรรมต่อเนื่อง ศาลจังหวัดน่าน (สาขาปัว) สั่งเลื่อนนัดคดี 19-20 ส.ค.นี้
เมื่อวันที่ 19 ส.ค.2569 นายอดิศักดิ์ ตันติวงศ์ ประธานศาลฎีกา และนายธีรทัย เจริญวงศ์ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ได้แสดงความห่วงใยบุคลากรศาลยุติธรรมและประชาชนในจังหวัดน่านจากสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ส่งผลให้บ้านเรือนของบุคลากรศาลยุติธรรมบางส่วนและของประชาชนในพื้นที่ได้รับความเสียหาย
ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและบรรเทาเหตุร้าย จึงขอให้บุคลากรศาลยุติธรรมและประชาชนในพื้นที่เฝ้าติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด และสถานการณ์อุทกภัยครั้งนี้อาจส่งผลกระทบต่อการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี
แต่ศาลยุติธรรมยังมีความมุ่งมั่นที่จะอำนวยความยุติธรรมให้ประชาชนอย่างทั่วถึงทุกท้องที่ด้วยความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่ายอย่างที่สุด โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อไม่ให้กระทบต่อการพิจารณาพิพากษาคดีในสถานการณ์ดังกล่าว
ต่อมาวันเดียวกัน น.ส มัณฑนา อิสสระโชติ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดน่านออกประกาศคำสั่ง ศาลจังหวัดน่าน
เรื่อง เลื่อนนัดคดีเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่าน (สาขาปัว) ความว่า ด้วยขณะนี้จังหวัดน่าน (สาขาปัว) เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากจากร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือ ตามหนังสือประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ลงวันที่ 16 ส.ค.2569
เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบน (มีผลกระทบในช่วงวันที่ 18-21 ส.ค.) ฉบับที่ 2 (156/2569) โดยเขตพื้นที่ของจังหวัดน่านในเขตอำนาจของศาลจังหวัดน่าน (สาขาปัว) ได้รับ
ผลกระทบทำให้เกิดน้ำท่วมทั่วพื้นที่และเส้นทางคมนาคมไม่สามารถเดินทางสัญจรไปมาได้ อันส่งผลให้คู่ความที่มีอรรถคดีในเขตอำนาจของศาลจังหวัดน่าน (สาขาปัว) และประชาชนไม่สามารถเดินทางมาติดต่อ ราชการที่ศาลจังหวัดน่าน (สาขาปัว) ได้ จึงขอเลื่อนการพิจารณาคดีดังต่อไปนี้
วันที่ 19 ส.ค. เลื่อนไปวันที่ 2 ก.ย. เวลา 08.30-16.30 น.
วันที่ 20 ส.ค.เลื่อนไปวันที่ 3 ก.ย.เวลา 08.30-16.30 น.
ยกเว้นคดีดังต่อไปนี้
1.คดีที่คู่ความทั้งสองฝ่าย แสดงความประสงค์ขอสืบพยาน หรือคดีที่เจ้าของสำนวน และ องค์คณะเห็นว่าอาจดำเนินกระบวนพิจารณาไปได้โดยไม่กระทบต่อความปลอดภัยของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและหากเลื่อนคดีไปอาจเกิดความเสียหายต่อคู่ความฝ่ายในฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่าย โดยคำนึงถึงความยินยอมของคู่ความ
2.ในส่วนของการรับฟ้อง ผัดฟ้อง ฝากขัง การปล่อยชั่วคราว การออกหมายจับ หรือหมายค้น ตลอดจนกระบวนพิจารณาอย่างอื่นให้คงดำเนินกระบวนพิจารณาตามปกติต่อไป
อนึ่ง สำหรับคดีที่คู่ความมาพร้อมทุกฝ่ายแล้ว ศาลอาจพิจารณาดำเนินกระบวนพิจารณา คดีต่อไปตามที่เห็นสมควรทั้งนี้ สามารธประสานข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์หน้าบัลลังก์ ศาลจังหวัดน่าน โทรศัพท์ 0623040326 หรือ 054791630-34