ตำรวจบุกรวบ “นายก้อง” ลูกน้อง “ป้าดา” อ่านหมายจับคดีบุกรุกที่ดินพระโขนง คุมตัวส่งศาลทันที

ตำรวจนอกเครื่องแบบบุกรวบ “นายก้อง” ลูกน้อง “ป้าดา” แสดงหมายจับคดีร่วมกันบุกรุกที่ดินย่านพระโขนง ก่อนคุมตัวส่งศาล เจ้าตัวยืนยันพร้อมพิสูจน์ข้อเท็จจริง แต่เชื่อถูกกลั่นแกล้ง
วันนี้ (19 ส.ค.) ภายหลัง น.ส.ชมมณี น้อยจันทร์ อายุ 62 ปี หรือ “ป้าดา” เดินทางไป สน.พระโขนง เพื่อติดตามคดีที่อ้างว่าตนเองและครอบครัวถูกแจ้งความเท็จ ยัดข้อหา และออกหมายจับโดยไม่ชอบ พร้อมเรียกร้องให้ตำรวจชี้แจงพยานหลักฐานที่ใช้ดำเนินคดี
ต่อมา ป้าดาและผู้ติดตามเดินทางไปรับประทานอาหารที่ร้านแห่งหนึ่ง ระหว่างที่นายก้อง ผู้ติดตามของป้าดา ลงจากรถตู้ ปรากฏว่ามีตำรวจนอกเครื่องแบบหลายนายเข้ามาแสดงหมายจับและควบคุมตัว โดยระบุเป็นคดี ร่วมกันบุกรุก ซึ่งเกี่ยวข้องกับที่ดินในพื้นที่พระโขนง
ป้าดาพยายามสอบถามตำรวจว่าจับกุมในคดีใด แต่เจ้าหน้าที่แจ้งว่าจะไปพูดคุยกันที่สถานีตำรวจ ก่อนนำตัวนายก้องขึ้นรถไปยังห้องสืบสวน สน.พระโขนง
ภายหลังป้าดาเดินทางตามไปที่โรงพัก พร้อมเปิดเผยว่า ไม่ทราบว่าผู้ติดตามถูกจับในข้อหาใด กระทั่งนายก้องโทรศัพท์มาแจ้งว่าถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องสืบสวน เมื่อสอบถามจึงทราบว่าเป็นคดีร่วมกันบุกรุก
ต่อมาชุดสืบสวนควบคุมตัวนายก้องออกจากห้องสืบสวน โดยนายก้องระบุว่า คดีดังกล่าวเกิดขึ้นในพื้นที่ สน.พระโขนง และเกี่ยวข้องกับการบุกรุกที่ดิน ไม่ใช่คดีที่ จ.ขอนแก่น พร้อมยืนยันว่าไม่ได้กังวล และพร้อมเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง แต่เชื่อว่าตนเองถูกกลั่นแกล้ง
นายก้องกล่าวด้วยว่า เจ้าหน้าที่ได้อ่านหมายจับให้ฟังก่อนควบคุมตัวมาที่ สน.พระโขนง และยังสงสัยว่าทั้งที่เดินทางมาที่โรงพักก่อนหน้านี้ เหตุใดจึงไม่มีการควบคุมตัวตามหมายจับตั้งแต่แรก
จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัวนายก้องขึ้นรถ เพื่อส่งตัวไปยัง ศาลอาญาพระโขนง ดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป โดยป้าดายังคงติดตามและให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนอยู่บริเวณ สน.พระโขนง