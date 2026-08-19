เหยื่อแห่ร้อง ปอศ. ถูกมิจฉาชีพหลอกขายการ์ดแรร์ไอเทม สูญเงินรวมกว่า 5 ล้าน

"อี้ แทนคุณ" พาเหยื่อร้อง ตำรวจ ปอศ. ถูกมิจฉาชีพหลอกขายการ์ดโปเกมอนหายาก สูญเงินรวมกว่า 5 ล้านบาท จี้กระทรวงดิจิทัลฯ เข้มตลาดการ์ดเกมให้ปลอดภัย
วันนี้ ( 19 ส.ค.) ที่ ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) นายแทนคุณ จิตต์อิสระ พากลุ่มผู้เสียหาย 5 คน เข้าพบพนักงานสอบสวน บก.ปอศ. เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มมิจฉาชีพที่หลอกขายการ์ดเกมหายาก (เช่น การ์ดโปเกมอน) มูลค่าความเสียหายรวมกว่า 5 ล้านบาท
นายแทนคุณ กล่าวว่า มิจฉาชีพกลุ่มนี่แฝงตัวตามงานอีเวนต์ที่เกี่ยวข้องกับการ์ด ก่อนตีสนิทนักสะสมและเยาวชน อ้างรู้จักแชมป์โลกและคนดังในวงการ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ พร้อมอ้างว่าสามารถสั่งซื้อการ์ดหายากหรือแรร์ไอเทม จากต่างประเทศมาขายให้ในราคาถูกกว่าท้องตลาด ช่วงแรกมีการส่งมอบสินค้าจริง และผู้เสียหายนำมาขายต่อทำกำไรได้ประมาณ 10% จนเหยื่อไว้ใจสั่งซื้อในจำนวนเงินที่สูงขึ้น การ์ดบางอันราคาสูงสุดใบละ 60,000 บาท แต่เมื่อสั่งซื้อจำนวนมาก กลับไม่ส่งสินค้า อ้างติดด่าน ตม. โดนอายัด หรือต้องจ่ายภาษีเพิ่ม ก่อนบล็อกช่องทางติดต่อและปิดเพจหนีไป
ด้าน นายชัชชนะพงศ์ แก้วทอง ผู้จัดงานการ์ดเกม ฝากเตือนกลุ่มนักสะสมและเยาวชนที่ซื้อขายการ์ดเกมว่า ควรตรวจสอบประวัติผู้ขาย ที่มาของสินค้า และหลักฐานการซื้อขายอย่างละเอียด โดยเฉพาะกรณีที่มีการเรียกร้องให้โอนเงินจำนวนมากล่วงหน้า ไม่ควรตัดสินใจจากเพียงความสนิทสนมหรือคำกล่าวอ้างว่ามีช่องทางพิเศษในการนำเข้าการ์ดหายาก
นายแทนคุณ กล่าวปิดท้ายว่า อยากเรียกร้องให้กระทรวงดิจิทัลฯ (ดีอี) เข้ามากำกับดูแลตลาดการ์ดเกมซึ่งเป็น Soft Power ให้ปลอดภัย และขอให้ตำรวจเร่งติดตามตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป