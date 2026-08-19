ตำรวจสน.ลาดพร้าว ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ Active Shooter ในสถานศึกษา ให้ครู-นักเรียนโรงเรียนบางกะปิ เพื่อรับมือเหตุฉุกเฉิน ลดความสูญเสีย
เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 2569 เวลา 08.30 น.
ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.กัมปนาท อรุณคีรีโรจน์ ผบก.น.4, พ.ต.อ.พงศ์จักร จักษุรัตน์ รอง ผบก.น.4,พ.ต.อ.ธนาพันธ์ ผดุงการ ผกก.สน.ลาดพร้าว มอบหมายให้ พ.ต.ท.สุรชัย อ่อนจันทร์สวป.รรท.รองผกก.ป.สน.ลาดพร้าว,พ.ต.ท.อำนาจ วงศ์สมบัติ สวป.สน.ลาดพร้าว,พ.ต.ท.ศุภเดช ชัยชนะ สวป.(ชส.)สน.ลาดพร้าว, พ.ต.ท.ณัฐพร ทองสีนวล สว.จร.สน.ลาดพร้าวพร้อมด้วยตำรวจสายตรวจ และชุด S.W.A.T. สน.ลาดพร้าว เข้าร่วมซักซ้อม แผนเผชิญเหตุกราดยิง (Active Shooter) พร้อมอบรมให้ความรู้แก่คณะอาจารย์และนักเรียนเกี่ยวกับแนวทางการเอาตัวรอด “หนี – ซ่อน – สู้” เพื่อเสริมสร้างทักษะในการรับมือเหตุฉุกเฉินและลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น
โดยมีคณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนบางกะปิเข้าร่วม จำนวน 500 คน ที่โรงเรียนบางกะปิ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิกรุงเทพมหานคร
เพื่อให้เป็นไปตามแผนการ ซ้อมให้พร้อม เรียนรู้ให้เป็น ปลอดภัยไว้ก่อน สน.ลาดพร้าว พร้อมดูแลและสร้างความปลอดภัยให้กับสถานศึกษาและประชาชนในพื้นที่
ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการ ได้เสนอให้คณะรัฐมนตรี พิจารณายกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็น “วาระแห่งชาติ” และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ ภายหลังเกิดเหตุความรุนแรงในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 7 ส.ค.2569 โดยมุ่งยกระดับการป้องกันและรับมือเหตุในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้เด็ก ครู และบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ
มาตรการที่มีผลทันที กระทรวงศึกษาธิการ ออกประกาศมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษา ลงวันที่ 10 ส.ค.2569 ให้สถานศึกษาดำเนินการทันที โดยกำหนดให้เป็น “เขตพื้นที่ปลอดภัย (School Safety Zone)” พร้อมจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิ เสรีภาพ และความปลอดภัยประจำสถานศึกษา จัดทำและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุฉุกเฉิน และบูรณาการการทำงานกับตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง