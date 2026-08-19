"มรภ.สวนสุนันทา" พร้อมเปิดรับนักศึกษารุ่นแรก 2569 หลักสูตร “ฉุกเฉินการแพทย์” ผ่านสภาวิชาการแล้ว
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม
เปิดเผยว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภายนอกและภายใน ให้ความเห็นชอบหลักสูตรฉุกเฉินการแพทย์ พร้อมชื่นชมวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่เปิดหลักสูตรนี้เพื่อรองรับความต้องการของสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมผู้สูงวัยที่ต้องการผู้ดูแล รวมถึงอุบัติเหตุ และอุบัติภัยทึ่เกิดขึ้นอย่างมากมาย และต้องการนักวิชาชีพด้านฉุกเฉินการแพทย์เข้ามาช่วยเหลือ ปัจจุบันนักฉุกเฉินการแพทย์ขาดแคลนจำนวนมาก โรงพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังมีความต้องการอีกนับหมื่นคน
“หลักสูตรฉุกเฉินการแพทย์ ในปีการศึกษานี้ จะเปิดอบรมเป็นหลักสูตรระยะสั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ตามความต้องการของผู้เรียน แต่ทั้งนี้จะต้องผ่านการรับรองมาตรฐานจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเสียก่อน
โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้
ผู้สนใจสามารถจองสิทธิในการสมัครได้ที่ https://forms.gle/JWo95sCk8A8jYwMb9 หรือติดต่อสอบถามจากอาจารย์ผู้ดูแลรับผิดชอบหลักสูตรได้ที่อาจารย์ ดร.กนกพร สมพร โทร.095-9789691 อาจารย์วิจิตรา ประสาทแก้วโทร.085-1860519 และอาจารย์เสาวลักษณ์ แก้วมี โทร.081-5246645