รวบเพิ่มอีก 4 ราย ขบวนการ “พ่อทิพย์” สวมสิทธิเด็กต่างด้าว แจ้งเกิดให้ได้สัญชาติไทย

สืบ ตม.3 ขยายผลเครือข่าย “พ่อทิพย์” แจ้งเกิดเด็กต่างด้าวสวมสิทธิให้ได้สัญชาติไทยโดยมิชอบ เชื่อมโยง 2 ครอบครัว ดำเนินคดีแล้ว 4 ราย
วันนี้ (19 ส.ค.) พ.ต.อ.สุริยะ พ่วงสมบัติ ผกก.สส.บก.ตม.3 เปิดเผยว่า ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.ทรงโปรด สิริสุขะ ผบก.ตม.3 พร้อมด้วย รอง ผบก.ตม.3 ได้สั่งการให้ กก.สส.บก.ตม.3 เร่งสืบสวนตรวจสอบบุคคลต่างด้าวที่อาจมีพฤติการณ์แจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อทางราชการ เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์โดยมิชอบ
ชุดสืบสวน นำโดย พ.ต.ท.ปิติพัฒน์ ศรีธนาอภินันท์ รอง ผกก.สส.บก.ตม.3 พร้อมกำลัง ได้ขยายผลกรณี น.ส.หวง สัญชาติจีน ซึ่งยื่นขออยู่ในราชอาณาจักร โดยอ้างเหตุอุปการะบุตรสัญชาติไทย แต่พบข้อสงสัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ยื่นคำขอกับบิดาของเด็กตามสูติบัตร
จากการตรวจสอบพยานหลักฐานและจัดเก็บสารพันธุกรรม (DNA) พบว่า บุตร 2 คน ที่มีชื่อชายไทยเป็นบิดาตามสูติบัตร แท้จริงเป็นบุตรของ นายเย่วหลง สัญชาติจีน และมีการแจ้งเกิดในประเทศไทย จึงเชื่อว่า มีการร่วมกันอำพรางการแจ้งเกิดบุคคลต่างด้าวให้เป็นบุคคลสัญชาติไทยโดยมิชอบ
การสืบสวนยังขยายผลพบกรณีลักษณะเดียวกันอีกครอบครัว โดย น.ส.หวัง สัญชาติจีน ยอมรับว่า บุตรของตนมิใช่บุตรของชายไทยตามสูติบัตร แต่เป็นบุตรของ นายจู สัญชาติจีน เจ้าหน้าที่จึงรวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงาน การให้เจ้าพนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จในเอกสารราชการ และการกระทำเพื่อให้มีการแจ้งเกิดโดยมิชอบ
ต่อมาเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2569 น.ส.หวง และ นายเย่วหลง ได้เข้ารับทราบข้อกล่าวหา ขณะที่ล่าสุดเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2569 นายประดิษฐ์ (นามสมมติ) ชายไทย ซึ่งมีชื่อเป็นบิดาตามเอกสารการแจ้งเกิด ได้เข้าพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกครั้งที่ 2 และรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา
ปัจจุบันมีผู้ถูกดำเนินคดีแล้ว รวม 4 ราย เป็นบุคคลสัญชาติจีน 3 ราย และสัญชาติไทย 1 ราย โดยพฤติการณ์มีความเชื่อมโยงกัน 2 ครอบครัว เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม ก่อนสรุปสำนวนเสนอพนักงานอัยการเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
กก.สส.บก.ตม.3 เดินหน้าสืบสวนขยายผลการกระทำผิดเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลหรือเอกสารอันเป็นเท็จ เพื่อให้ได้มาซึ่งสถานะหรือสิทธิประโยชน์โดยมิชอบ พร้อมดำเนินการตามกฎหมายกับผู้เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด