“ป้าดา” บุก สน.พระโขนง ทวงหลักฐานคดี อ้างถูกยัดข้อหา-หมายจับเท็จ ยืนยันสู้ความจริงกว่า 10 ปี

“ป้าดา” บุก สน.พระโขนง ทวงหลักฐานคดี อ้างถูกยัดข้อหา-จับเท็จ ยืนยันสู้ความจริงกว่า 10 ปี ไม่หวั่นถูกแจ้งความเอาผิดม.112 ขณะที่ตำรวจชี้คดีเข้าสู่ชั้นศาลแล้ว หากเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมให้ยื่นหลักฐานต่อศาล
วันนี้ (19 ส.ค.) น.ส.ชมมณี น้อยจันทร์ อายุ 62 ปี หรือ “ป้าดา” เดินทางมาที่ สน.พระโขนง เพื่อติดตามคดีที่อ้างว่าตนเองและครอบครัวถูกแจ้งความเท็จ ยัดข้อหา และออกหมายจับโดยไม่ชอบ พร้อมเรียกร้องให้ตำรวจชี้แจงพยานหลักฐานที่ใช้ดำเนินคดี โดยระบุว่าต่อสู้เรื่องดังกล่าวมานานกว่า 10 ปี
ป้าดา กล่าวว่า ที่ตนมาในวันนี้ ต้องการพบ ผกก.สน.พระโขนง เพื่อสอบถามว่าหลักฐานใดนำมาใช้จับกุมและดำเนินคดีกับตนและกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกรณีที่ดินบริเวณท่าเรือ 18 D ซึ่งอ้างว่าเป็นโฉนดเลขที่ 2465 แต่ตำรวจนำโฉนดเลขที่ 2397, 2398 และ 4093 มาใช้ดำเนินคดี พร้อมยืนยันว่ามีเอกสารและหลักฐานที่จะพิสูจน์ข้อกล่าวอ้างของตน
ป้าดา ระบุอีกว่า ตนถูกศาลพิพากษาจำคุก 2 คดี และยืนยันว่าการดำเนินคดีมีปัญหาตั้งแต่ต้น โดยไม่ได้ต้องการให้รื้อคดีใหม่ แต่ต้องการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและแสดงหลักฐานที่ใช้ดำเนินคดี พร้อมย้ำว่าตนไม่ได้เป็นม็อบรับจ้างหรืออยู่ในกลุ่มใด แต่ต่อสู้เพื่อครอบครัวและทรัพย์สินของนายอับบาส
ส่วนกรณีที่อ้างว่าถูกอุ้มและนำตัวไปดำเนินคดี ป้าดา ยืนยันว่ามีคลิปและหลักฐาน พร้อมกล่าวอ้างว่าตลอดช่วงกว่า 10 ปีที่ผ่านมาไม่เคยได้รับความเป็นธรรม และเคยไปร้องเรียนต่อหลายหน่วยงานและหลายรัฐบาลแล้ว
ต่อมา ป้าดาและทีมงานเข้าพบ พ.ต.ท.ประดิษฐ ปลายด่วน รอง ผกก.(สอบสวน) สน.พระโขนง พร้อม พ.ต.ท.โอปอ โนนทะขันธ์ สารวัตรสอบสวนเจ้าของสำนวน หลังผู้กำกับการ สน.พระโขนง ติดภารกิจประชุมที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล
ระหว่างการพูดคุย ป้าดาได้สอบถามถึงพยานหลักฐานและเหตุผลในการดำเนินคดี พร้อมโต้เถียงกับตำรวจเป็นระยะ โดยยืนยันว่าต้องการเห็นหลักฐานที่ใช้กล่าวหา ขณะที่ พ.ต.ท.ประดิษฐ ชี้แจงว่า คดีได้เข้าสู่กระบวนการในชั้นศาลแล้ว หากเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม ขอให้รวบรวมพยานหลักฐานที่เป็นประโยชน์และนำไปยื่นต่อศาลเพื่อขอความเป็นธรรม เนื่องจากทุกคดีมีขั้นตอนตามกฎหมาย
หลังการชี้แจง ป้าดายังคงยืนยันข้อเรียกร้อง พร้อมนำเอกสารหลักฐานมาแสดงและกล่าวอ้างว่าไม่เคยถูกเรียกสอบปากคำตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ก่อนเดินออกจากห้องสอบสวนและให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน โดยย้ำว่าจะเดินหน้าต่อสู้เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงและความเป็นธรรมต่อไป