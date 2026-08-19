โฆษกสนง.อัยการสูงสุด นำทีมจัดกิจกรรม “รู้ = ทัน” เสริมวิชาการด้านกฎหมายแก่เยาวชน

โฆษกสนง.อัยการสูงสุด นำทีมลงพื้นที่โรงเรียนสมุทรปราการ จัดกิจกรรม “รู้ = ทัน” เสริมวิชาการด้านกฎหมายแก่เยาวชน สร้างภูมิคุ้มกันภัยต่างๆในสังคมปัจจุบัน
นายเสวต อภัยรัตน์ รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคณะกรรมการอัยการ ในฐานะโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมด้วยนายปราชญ์พศุตม์ ศุภนิติสกุล รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด นำเจ้าหน้าที่สำนักสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักงานอัยการสูงสุด ลงพื้นที่จัดกิจกรรม “รู้ = ทัน” ตามโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อสร้างกระบวนการเชิงรุกในการส่งเสริมให้ประชาชนรู้ทันความเป็นไปของสังคมในมิติด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ณ ลานเอนกประสงค์ โรงเรียนสมุทรปราการ ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2569 ที่ผ่านมา ซึ่งในวันดังกล่าวทางโรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรมสัปดาห์สังคมศึกษาด้วย โดยนายสมชาย ทองสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรปราการ ได้กล่าวต้อนรับ และมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน
สำหรับกิจกรรม “รู้ = ทัน” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการรับรู้ ความเข้าใจบทบาทและภารกิจของสำนักงานอัยการสูงสุด และอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ รวมถึงให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน อาทิ ความรู้เบื้องต้นด้านกฎหมาย การพนันออนไลน์ บุหรี่ไฟฟ้า การใช้สื่อสังคมออนไลน์ โดยโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด ได้ร่วมบรรยายแนะนำเส้นทางการศึกษาเพื่อมุ่งสู่นักกฎหมายมืออาชีพ เพื่อสร้างแรงบันดาลแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่กำลังจะเตรียมตัวศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย และผู้ที่สนใจศึกษาต่อด้านนิติศาสตร์หรือประกอบอาชีพด้านกฎหมายในอนาคต
โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อสร้างกระบวนการเชิงรุกในการส่งเสริมให้ประชาชนรู้ทันความเป็นไปของสังคมในมิติด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรรม “รู้ = ทัน” จัดขึ้นเป็นปีที่ 4 โดยในปีนี้ได้บูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดำเนินการในพื้นที่ของสำนักงานอัยการ ภาค 1 ภาค 2 และภาค 7 ซึ่งสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานอัยการสูงสุด ในการยกระดับและบูรณาการความร่วมมือในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทภารกิจของสำนักงานอัยการสูงสุด และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทางกฎหมาย อันจะนำไปสู่การพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีเหตุผล และสามารถปรับตัวได้ดีในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง