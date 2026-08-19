“ผบช.ตชด.” สั่งด่วน! ระดมจิตอาสาเร่งช่วยชาวปัว รับมือน้ำป่าไหลหลาก-ดินสไลด์

ผบช.ตชด.สั่งการด่วน ส่งกำลังพลตำรวจจิตอาสา ชุดช่วยเหลือภัยพิบัติ เร่งเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย อำเภอปัว จังหวัดน่าน
วันนี้ (19 ส.ค.) มีรายงานว่า ที่ อ.ปัว จ.น่าน เกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง หลายพื้นที่เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขัง ถนนขาด ดินสไลด์ และต้นไม้ล้ม สร้างความเสียหายต่อบ้านเรือน ถนน และเส้นทางสัญจรหลายจุด โดยเฉพาะสถานการณ์น้ำท่วม อ.ปัว อ.ภูเพียง และ อ.สันติสุข หลังมีฝนตกหนักในพื้นที่ จนทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก ถนนบางจุดรถผ่านไม่ได้ เจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือ
พล.ต.ท.รุ่งโรจน์ ฐากูรปุณยสิริ ผบช.ตชด.ได้สั่งการให้ ตชด.ภาค 3 พร้อมกำลังพลตำรวจจิตอาสา เร่งเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ พร้อมจัดกำลังเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง พื้นที่เสี่ยงดินสไลด์ ให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากต้องมีการอพยพก็สามารถดำเนินการได้ทันทีด้วยความปลอดภัย
ขณะที่ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ แจ้งเตือนสภาพอากาศ จ.น่าน เมื่อเวลา 07.00 น. สถานการณ์ฝนล่าสุด เรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนระดับอ่อนถึงปานกลาง ปกคลุมพื้นที่ จ.น่าน ทุกอำเภอ (รวมถึงพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง เช่น แพร่ พะเยา ลำปาง ลำพูน และเชียงราย) โดยกลุ่มฝนกำลังเคลื่อนตัวไปทาง ทิศตะวันตกเฉียงใต้
ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนในพื้นที่เพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ยานพาหนะ เนื่องจากถนนอาจลื่นและทัศนวิสัยในการมองเห็นลดลง ส่วนพื้นที่เสี่ยงภัย ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เชิงเขาควรเฝ้าระวังปริมาณฝนสะสม อาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังหรือน้ำป่าไหลหลาก
สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองน่าน แจ้งว่า เนื่องด้วยมีฝนตกหนักถึงหนักมากกว่า 200 มิลลิเมตรในหลายพื้นที่ ของจังหวัดน่านโดยเฉพาะอำเภอปัว อำเภอสันติสุข อำเภอแม่จริม ตั้งแต่ 00:00 น. จนถึงปัจจุบันทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ตอนเหนือลำน้ำยาว(ตะวันออก) ลำน้ำว้า มีปริมาณสูงขึ้น
เทศบาลเมืองน่านขอให้ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองน่านที่มีความเสี่ยงโดยเฉพาะชุมชนที่เคยถูกน้ำท่วมเมื่อปี 2549 และปี 2567 การเก็บข้าวของให้พ้นน้ำท่วม เตรียมย้ายยานพาหนะไปไว้ในพื้นที่ที่ปลอดภัยและเตรียมอพยพกลุ่มเปราะบาง ไปอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัย