"รร.วัดนวลนรดิศ" ประกาศหยุด 1 วัน หลังพบข้อความขู่ก่อเหตุภายในโรงเรียน

โรงเรียนวัดนวลนรดิศ ประกาศงดทำการเรียนการสอนภายในโรงเรียน 1 วัน หลังพบข้อความขู่ก่อเหตุภายในโรงเรียน
วันนี้ (19 ส.ค.) โรงเรียนวัดนวลนรดิศได้ออก ประกาศแนวทางปฏิบัติในวันที่ 19 ส.ค. 2569 หลังพบข้อความในลักษณะข่มขู่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยรายละเอียดระบุว่า ตามข้อความที่ปรากฏในลักษณะข่มขู่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งสร้างความวิตกกังวลไม่สบายใจแก่ผู้ปกครองนักเรียน และอาจทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อนักเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดนวลนรดิศนั้น โรงเรียนวัดนวลนรดิศ จึงกำหนดแนวทางและการปฏิบัติในวันที่ 19 สิงหาคม 2569 รายละเอียดดังนี้
1. โรงเรียนวัดนวลนรดิศได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลภาษีเจริญ กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งตรวจสอบ สืบหาข้อเท็จจริง เพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันและดำเนินการตามกฎหมายต่อผู้เกี่ยวข้อง
2. วันที่ 19 สิงหาคม 2569 กำหนดให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบผสมผสาน ณ ที่พักอาศัยของนักเรียน ยกเว้นนักเรียนที่มีกำหนดทัศนศึกษานอกสถานที่ ยังคงให้เข้าร่วมกิจกรรมตามปกติ โดยครูผู้ดูแลจะประสานเวลา และสถานที่นัดหมายให้นักเรียนทราบอีกครั้ง
3. ให้ข้าราชการครู ปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย (Work From Home) โดยลงเวลาปฏิบัติงานผ่านระบบออนไลน์
4. ผู้บริหารและบุคลากรอื่นของสถานศึกษาให้ปฏิบัติงาน ณ สถานศึกษาตามปกติ
ทั้งนี้ ขอให้ ครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครองติดตามข้อมูลข่าวสารที่โรงเรียนประกาศอย่างต่อเนื่อง ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน หรือหากผู้ปกครองมีข้อสอบถาม สามารถติดต่อได้ที่ โทร 02 408 2828