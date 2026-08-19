ปิดฉาก “โอ๋ สืบ 6” คดีหมิ่น ศาลฎีกายกฟ้อง “สุนันท์”

ปิดคดี “โอ๋ สืบ 6” พล.ต.อ.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ อดีตที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หลังศาลฎีกายืนยกฟ้องหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ 360 องศา และ “สุนันท์ ศรีจันทรา” ในความผิดหมิ่นประมาท จากคอลัมน์ “โอ๋สืบ 6 ชุบตัวยุคลุงตู่”
วันนี้ (19 ส.ค.) ที่ศาลอาญารัชดาภิเษก ศาลฎีกาได้นัดฟังคำพิพากษา คดีที่ พล.ต.อ.ธนายุตม์ เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นายสุรวิชช์ วีรวรรณ โดยระบุว่า เป็นบรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณาเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์ และ นายสุนันท์ ศรีจันทรา ผู้เขียนคอลัมน์ “โอ๋สืบ 6 ชุบตัวยุคลุงตู่” ลงในหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ 360องศา ในความผิดฐานหมิ่นประมาท ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงและถูกเกลียดชัง พร้อมเรียกค่าเสียหาย 10 ล้านบาท
ศาลฎีกาพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ พิจารณาตัดสินยกฟ้องและคดีถือเป็นที่สิ้นสุด
สำหรับ พล.ต.อ.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ เดิมชื่อ ฤทธิรงค์ เทพจันดา หรือ ฉายาโอ๋สืบ 6 เคยถูกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ชี้มูลความผิด ฐานะละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ กรณีร่วมกับกลุ่มอันธพาลทำร้ายกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ที่ตะโกนขับไล่ นายทักษิณ ชินวัตร ที่เวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ เมื่อเดือนสิงหาคมปี 2549 ก่อนถูกให้ออกจากราชการ และถูกศาลตัดสินลงโทษจำคุกเป็นเวลา 2 ปี แต่ให้รอลงอาญาเป็นเวลา 2 ปี
ต่อมา พล.ต.อ.ธนายุตม์ ได้ยื่นคำร้องต่อศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงรัฐบาล นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ โดยขอทุเลาคำสั่งปลดออก และศาลปกครองได้ทุเลาคำสั่ง ทำให้โอ๋สืบ 6 ได้กลับเข้ารับราชการ และได้รับตำแหน่งสูงขึ้น แม้จะมีมลทินติดตัวก็ตาม จนก้าวขึ้นมาผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 และผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ก่อนอยู่ในตำแหน่งสุดท้ายที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2568