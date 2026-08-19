เมืองแปดริ้วไม่เหงาอบายมุข “กำนันคนดัง” อ้างบิ๊ก มท. เปิดบ่อน “เสือ-มังกร” ตรงข้ามโรงเรียนท้าทายกฎหมาย

แปดริ้วงามหน้าอีกแล้ว หลัง ฉก.มหาดไทย บุกทลายผับเถื่อน เปิดเกินเวลา มั่วยาเสพติด ห่างโรงพัก ไม่ถึง 1 กม.จน ผบก.ฉะเชิงเทรา ต้องเด้ง 5 เสือกราวรูด คราวนี้คิวบ่อนอิทธิพลกำนันดัง อ้างสนิทผู้ใหญ่ในกระทรวงมหาดไทย เปิดบ่อนเสือมังกร เย้ยกฎหมาย ไม่มีใครกล้าแตะ
มีรายงานว่า หลัง ฉก.มท.นำโดย นายณรงค์ ทิพย์ศิริ หัวหน้าชุดเฉพาะกิจกระทรวงมหาดไทย นำกำลังบุกจับ 90 s บาร์&เรสเตอรองต์ ผับเถื่อนกลางเมืองแปดริ้ว เมื่อวันที่ 8 ส.ค.ที่ผ่านมา ขณะนักเที่ยวกำลังมั่วสุมสุรา ยาเสพติด กันอย่างสนุกสนาน เจ้าหน้าที่สั่งเปิดไฟ รวบนักเที่ยว 194 คน เป็นเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี 7 คน และตรวจพบฉี่สีม่วง 32 คน
หลังจับกุม ผวจ.ฉะเชิงเทรา มีคำสั่งปิดสถานบริการดังกล่าวเป็นเวลา 5 ปี ในส่วนความบกพร่องของ จนท. พล.ต.ต.เกรียงไกร บุญซ้อน ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สั่งย้าย 5 เสือ สภ.เมืองฉะเชิงเทรา ทั้งหมด แต่ถึงกระนั้นสิ่งผิดกฎหมายท้าทายนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับการปราบปรามอบายมุข ทั้งสถานบริการมั่วสุม และบ่อนพนัน ก็ยังไม่หมดไป
ล่าสุด กำนันอิทธิพลคนดังแปดริ้ว เปิดบ่อนเสือ-มังกร ขนาดใหญ่ มีนักพนันหลายร้อยเข้าออกตลอด 24 ชั่วโมง บ่อนดังกล่าวเปิดอยู่ในซอยไม่มีชื่อ ถนนเลียบคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต ใก้ลศูนย์อบรมดับเพลิงและกู้ภัย ตรงข้ามโรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ สภ.เมืองฉะเชิงเทรา ซึ่งบ่อนดังกล่าวมีรถวิ่งเข้าออกทั้งวันทั้งคืน เปิดเล่นพนันมาได้กว่า 1 เดือนแล้ว ทราบกันดีว่า เป็นของกำนันคนดังเมืองแปดริ้ว ที่มักอ้างว่ามีความสนิทสนมกับบิ๊กในกระทรวงมหาดไทย