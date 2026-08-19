ภรรยาเผยพบ “เรย์ แมคโดนัลด์” หมดสติบนโซฟา ตรวจวงจรปิดพบฟุบลงไปตั้งแต่เที่ยงคืน

ตำรวจรุดตรวจสอบปมเสียชีวิต “เรย์ แมคโดนัลด์” ภรรยาเผยพบสามีหมดสติบนโซฟาช่วงเช้า ตรวจกล้องพบฟุบลงไปตั้งแต่เที่ยงคืน เบื้องต้นไม่พบร่องรอยการต่อสู้ ส่งศพชันสูตรหาสาเหตุที่แน่ชัด
วันนี้ (19 ส.ค.) เมื่อเวลา 07.33 น. ร.ต.ท.นิธิ สุวลักษณ์ รอง สว.(สอบสวน) สน.ประเวศ รับแจ้งเหตุพบชายหมดสติเสียชีวิต ภายในบริเวณบ้านพักเลขที่ 395 หมู่บ้านเมืองทอง 2 โครงการ 2 ซอยพัฒนาการ 61 แยก 23 แขวงและเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร จึงรายงานผู้บังคับบัญชาทราบก่อนไปตรวจสอบ พร้อม พ.ต.อ.ทศพล อำไพพิพัฒน์กุล ผกก.สน.ประเวศ พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวน แพทย์นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน และอาสามูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
ที่เกิดเหตุลักษณะเป็นบ้านเดี่ยวบนพื้นชั้นล่าง พบร่าง นายเรย์ แมคโดนัลด์ อายุ 49 ปี ดารานักแสดงลูกครึ่งไทย-สกอตแลนด์ อยู่ในสภาพนอนหงายหมดสติ แพทย์กู้ชีพเอเราวัณพยายามทำ CPR ปั๊มหัวใจ แต่ไม่เป็นผลเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
จากการสอบสวน นางสริญญา แมคโดนัลด์ ภรรยาผู้เสียชีวิต ให้การเบื้องต้นว่า ช่วงเช้าเวลา 06.20 น. ตนเองตื่นเช้ามาพบว่านายเรย์ สามีนอนหลับอยู่ที่ชั้น 1 ของบ้าน บริเวณโซฟาหน้าทีวี จึงเข้าไปปลุก แต่ทางสามีไม่ตื่นและตัวแข็ง มีรอยจ้ำๆ จึงนำร่างลงมาบนพื้น จึงรีบโทร.แจ้งแพทย์ศูนย์เอราวัณเข้าให้การช่วยเหลือ แต่พบว่าเสียชีวิตแล้ว จากนั้นภรรยาตรวจสอบกล้องวงจรปิด พบว่า ฟุบลงไปบนโซฟาเมื่อเวลา 00.12 น. จึงโทร.แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ประเวศ เข้ามาตรวจสอบ
เบื้องต้นพนักงานสอบสวนและฝ่ายสืบสวนตรวจสอบที่เกิดเหตุ ยังไม่มีร่องรอยการต่อสู้ โดยญาติไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิต รวมถึงผู้เสียชีวิตไม่มีโรคประจำตัว จึงประสานเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน เข้ามาตรวจสอบที่เกิดเหตุ ส่วนร่างผู้เสียชีวิตส่งไปชันสูตรที่สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ เพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัดต่อไป