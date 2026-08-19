ผบ.ตร.กำชับ คนหายแจ้งได้ทันที ไม่ต้องรอ 24 ชม. สั่งเร่งติดตาม แจ้งความคืบหน้าญาติเป็นระยะ

ผบ.ตร.กำชับแนวทางการปฏิบัติกรณีคนหาย พลัดหลง และศพนิรนาม ดำเนินการทันทีที่รับแจ้งเหตุคนหาย ไม่ต้องรอครบ 24 ชั่วโมง ให้แจ้งความคืบหน้าแก่ญาติเป็นระยะ
วันนี้ (19 ส.ค.) พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ ในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ได้กำชับแนวทางปฏิบัติกรณีคนหายพลัดหลงและศพนิรนาม เพื่อให้การดำเนินการรับแจ้ง ประสานงานและอำนวยความยุติธรรมในทางอาญา ตลอดจนการสืบสวน สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานให้ปรากฏข้อเท็จจริงในส่วนที่เกี่ยวกับคนหายพลัดหลงและศพนิรนาม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
ผบ.ตร. กำชับศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปก.ตร.) และ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ขับเคลื่อนการปฏิบัติของคณะกรรมการบริหารจัดการคนหายและศพนิรนาม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (คบคน.ตร.) โดยนำบทเรียนการปฏิบัติในช่วงที่ผ่านมา พิจารณาและกำหนดแนวทางการรับแจ้ง การติดตามตัวคนหาย ตลอดจนการสืบสวน สอบสวน และกำหนดมาตรการและแนวทางในการดำเนินการให้หน่วยต่างๆ ปฏิบัติด้วยความรวดเร็วและถูกต้องต่อไป
นอกจากนี้ ให้ทุกหน่วยกำชับพนักงานสอบสวนหรือผู้รับแจ้งเหตุ ให้พึงระลึกไว้เสมอว่าคนหาย คนพลัดหลง เป็นเหตุที่ต้องให้ความสำคัญและตอบสนองการดำเนินการในทันที “ห้ามมิให้ยกเหตุอ้างว่าต้องรอให้ครบ 24 ชั่วโมงก่อน มาเป็นเหตุที่จะไม่ดำเนินการใดๆ” ให้สอบถามรายละเอียดเบื้องต้นจากผู้แจ้ง พยาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้แจ้งรายละเอียดตำหนิรูปพรรณค้นหายพลัดหลง ให้ศูนย์วิทยุเครือข่ายในสังกัดหรือศูนย์วิทยุของหน่วยในพื้นที่รับผิดชอบ/หน่วยร่วมปฏิบัติ เพื่อตรวจสอบว่ามีบุคคลลักษณะดังกล่าวอยู่ในความดูแลหรือควบคุมตามกฎหมาย หรืออาจจะพบเห็นในระหว่างการตรวจตราท้องที่ หรือขณะปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
พร้อมแจ้งให้ฝ่ายสืบสวนรวบรวมข้อมูล รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิสูจน์ทราบเหตุ รวบรวมข้อมูล แสวงหาข้อเท็จจริงกรณีมูลเหตุของคนหายพลัดหลงหรือศพนิรนาม ประสานงานองค์กร หน่วยงาน หรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประสานข้อมูลในการปฏิบัติ ตลอดจนจัดทำรายงานการสืบสวนเบื้องต้นรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้นเพื่อพิจารณาสั่งการตามอำนาจและหน้าที่ โดยให้ผู้บังคับบัญชาฝ่ายสืบสวนแจ้งความคืบหน้าในการติดตาม สืบสวน ให้กับผู้แจ้งหรือเครือญาติทราบเป็นระยะ และหมั่นไปตรวจเยี่ยมเพื่อรับทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง และให้ทุกหน่วยดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติกรณีคนหายพลัดหลงและศพนิรนาม ตามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยประสานตรวจสอบแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลกับ ศปก.ตร.(คบคน.ตร.) และสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เพื่อสนับสนุนและร่วมกันพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
นอกจากนี้ ผบ.ตร. ได้สั่งการให้สำนักงานกฎหมายและคดีเป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก พิจารณาดำเนินการปรับปรุง ประมวลระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการชันสูตรพลิกศพ การออกประกาศตำหนิรูปพรรณบุคคลและทรัพย์ การดำเนินการเกี่ยวกับค้นหาพลัดหลงและได้คืน ให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งกำหนดแนวทางการปฏิบัติให้กับหน่วยในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติต่อไป และกำชับให้ผู้บัญชาการทุกระดับชั้นอำนวยการกำกับดูแล ควบคุมการปฏิบัติอย่างใกล้ชิด