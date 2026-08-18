“ร.ต.จักรา” เปิดงาน The Best of Central 2026 ดันของดีภาคกลางชนห้างใหญ่ ปั้นเศรษฐกิจฐานราก

ร้อยตรี จักรา ยอดมณี รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดงาน “The Best of Central 2026” ยกทัพ SMEs ชนห้างใหญ่ ปลุกกำลังซื้อฐานราก รวมสุดยอดของดีเกษตรอินทรีย์ภาคกลาง เปิดพื้นที่ ตั้งเวทีเจรจาการค้า เชื่อมโยงผู้ซื้อผู้ขายทั้งในและต่างประเทศ โดยพาณิชย์กลุ่มจังหวัดภาคกลาง 17 จังหวัด โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี ร่วมกับกลุ่มจังหวัดภาคกลาง เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน เตรียมจัดงานมหกรรมจำหน่ายสินค้าและเจรจาธุรกิจภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาขีดความสามารถ SMEs เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ในกิจกรรมจัดงานจำหน่ายสินค้าและเจรจาธุรกิจสินค้า FOOD & NON FOOD สมุนไพร และเกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ในงาน “The Best of Central 2026” จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีเชื่อมโยงผู้ประกอบการ สร้าง
สโอกาสและเสริมสร้างรายได้ พร้อมยกระดับเครือข่ายการค้าของกลุ่มจังหวัดภาคกลางสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยกำหนดจัดงานอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 15 - 19 สิงหาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 22.00 น. ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวสต์เกต
ร้อยตรี จักรา ยอดมณี รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์มุ่งเน้นการทำงานยุคใหม่ภายใต้แนวคิด "ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้" เพื่อยกระดับศักยภาพ SMEs และเกษตรกรยุคใหม่ให้เติบโตอย่างยั่งยืน งาน "The Best of Central 2026" ไม่ใช่เพียงแค่อีเวนต์จำหน่ายสินค้า แต่คือกลไกเชิงรุกในการสร้าง สะพานเชื่อมโยงทางการค้า (Trade Linkage) เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานราก โดยรวมสุดยอดสินค้า Food, Non-Food, สมุนไพร และเกษตรอินทรีย์ระดับภูมิปัญญาผสมนวัตกรรม จากผู้ประกอบการกว่า 60 ร้านค้าในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง 17 จังหวัดมาไว้ในที่เดียว หัวใจสำคัญและเป้าหมายของงาน คือ สร้างความร่วมมือ สะท้อนพลังเครือข่ายความร่วมมือของพาณิชย์จังหวัดภาคกลางทั้ง 17 จังหวัด โดยมีพาณิชย์จังหวัดนนทบุรีเป็นแม่งานหลัก เน้นเจรจาธุรกิจ (Business Matching) ผลักดันให้ผู้ประกอบการใช้เวทีนี้จับคู่พันธมิตร แลกเปลี่ยนไอเดีย เพื่อต่อยอดสินค้าชุมชนสู่ห้างโมเดิร์นเทรดและตลาดต่างประเทศ ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมแรงร่วมใจทำให้เกิดงานดีๆ แบบนี้