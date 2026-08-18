สืบนครบาล บุกยึดฝาเงินปลอม 2 หมื่นขวด เตรียมส่งลงภาคใต้ ใช้ผสมสี่คูณร้อย

สืบนครบาลบุกยึดยาแก้แพ้ปลอม 2 หมื่นขวด เตรียมส่งลงใต้ พบข้อมูลใช้ผสม 4x100 เร่งล่าต้นตอ-ขยายผลเครือข่าย หลังพบเส้นทางกระจายต่อเนื่องกว่า 1 เดือน
วันนี้ (18 ส.ค.) ตำรวจกองกำกับการสืบสวน 3 กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บก.สส.บช.น.) ร่วมกับฝ่ายสืบสวน สน.ปทุมวัน เข้าตรวจสอบจุดกระจายสินค้าแห่งหนึ่งย่านรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ หลังได้รับข้อมูลว่ามีการลักลอบขนส่งยาแก้แพ้ปลอม ยี่ห้อ “ALLERGIN SYRUB” เตรียมส่งไปยังพื้นที่ภาคใต้
ปฏิบัติการดังกล่าวอยู่ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พร้อมด้วย พล.ต.ต.วสันต์ เตชะอัครเกษม และ พล.ต.ต.พัลลภ แอร่มหล้า รอง ผบช.น. รวมถึง พล.ต.ต.โชติวัฒน์ เหลืองวิลัย ผบก.สส.บช.น. โดยมีเจ้าหน้าที่ระดับผู้บังคับบัญชาจาก บก.สส.บช.น. และ สน.ปทุมวัน ร่วมกำกับดูแลการปฏิบัติ
จากการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่พบรถกระบะตู้ทึบจอดอยู่บริเวณจุดกระจายสินค้า ภายในพบผลิตภัณฑ์ลักษณะเป็นขวดสีน้ำตาล ฉลากสีฟ้า ระบุชื่อ “ALLERGIN SYRUB (อเลอร์ยิ่น)” บรรจุอยู่ในลังกระดาษพัสดุจำนวน 103 ลัง รวมประมาณ 20,000 ขวด โดยทั้งหมดอยู่ในสภาพเตรียมจัดส่งลงพื้นที่ภาคใต้ เจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดไว้เพื่อตรวจสอบและขยายผล
พล.ต.ต.โชติวัฒน์ เปิดเผยว่า ชุดสืบสวนได้ติดตามเส้นทางการกระจายสินค้าจนพบล็อตดังกล่าว พร้อมทราบตัวผู้ขับขี่ที่นำสินค้ามาส่งแล้ว คือ นายสมเกียรติ ซึ่งทำหน้าที่ขับรถส่งสินค้าให้กับบริษัทแห่งหนึ่ง ขณะนี้อยู่ระหว่างติดตามตัวมาดำเนินคดี รวมถึงขยายผลไปยังต้นทางและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่พบข้อมูลว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็น ยาแก้แพ้ปลอม และมีการนำไปใช้เป็นส่วนผสมในการทำน้ำกระท่อม 4x100 โดยตำรวจอยู่ระหว่างประสานเจ้าของผลิตภัณฑ์ตัวจริงเข้าตรวจสอบและยืนยันว่าเป็นสินค้าปลอม เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งความผิดตาม พ.ร.บ.ยา พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า และข้อหาอื่นที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ จากแนวทางการสืบสวนยังพบว่า การขนส่งผลิตภัณฑ์ลักษณะดังกล่าวดำเนินการมาแล้วประมาณ 1 เดือน มีการส่งไปยังหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ โดย จังหวัดภูเก็ต เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีการส่งสินค้าเป็นจำนวนมาก
สำหรับปริมาณสินค้า เจ้าหน้าที่ระบุว่า ล็อตที่ตรวจยึดครั้งนี้มีมากกว่า 20,000 ขวด และหากมีการลำเลียงในอัตรามากกว่า 10,000 ขวดต่อวัน ต่อเนื่องเป็นเวลา 1 เดือน อาจมีปริมาณรวมสูงถึงประมาณ 300,000 ขวด ขณะที่ราคาซื้อขายอยู่ที่ประมาณ ขวดละ 70 บาท ทำให้เฉพาะล็อตที่ตรวจยึดได้ประมาณ 20,000 ขวด มีมูลค่าราว 1.4 ล้านบาท
ตำรวจฝากเตือนประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่นำผลิตภัณฑ์ยาแก้แพ้ไปแปรรูปหรือผสมกับน้ำกระท่อม 4x100 ให้เพิ่มความระมัดระวัง เนื่องจากสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือเป็นผลิตภัณฑ์ปลอมอาจมีส่วนประกอบที่ไม่ทราบแน่ชัดและก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค
ขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างเร่งขยายผลเพื่อดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้อง โดยมุ่งตรวจสอบทั้งต้นทาง ผู้สั่งการ และเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังการกระจายผลิตภัณฑ์ปลอมลงสู่พื้นที่ภาคใต้ต่อไป