มท.3 ลงพื้นที่ตรวจสนามยิงปืน เล็งออก พ.ร.ก. คุมเข้มใน 60 วัน หลังเกิดเหตุสลดที่บางบัวทอง

เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 18 ส.ค. 69 นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ,นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบสนามยิงปืนชื่อดังย่านบางบัวทอง ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี หลังชายวัย 36 ปี ป่วยซึมเศร้า ก่อเหตุใช้อาวุธปืน Glock 43X ขนาด 9 มม. ยิงตัวเองเสียชีวิตภายในสนาม
นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า เบื้องต้นจากการตรวจสอบพบว่าตัวสนามยิงปืนและอาวุธปืนดังกล่าวมีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามฝ่ายปกครองกำลังดำเนินการตรวจสอบอย่างเข้มข้น ปัจจุบันยังไม่มีระเบียบข้อบังคับทางกฎหมายที่ครอบคลุมในเรื่องนี้อย่างชัดเจน ฝ่ายปกครองจึงอยู่ในระหว่างการร่างพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) เพื่อเพิ่มมาตรการควบคุมสนามยิงปืนให้มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้น คาดว่าระเบียบใหม่จะแล้วเสร็จภายใน 60 วัน โดยจะครอบคลุมทั้งเรื่องมาตรฐานสนามยิงปืน การนำอาวุธปืนส่วนตัวมาใช้หรือปืนของสนาม รวมถึงข้อปฏิบัติและมาตรการความปลอดภัยสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ฝึกสอน เนื่องจากผู้เสียชีวิตได้หันกระบอกปืนไปยังครูผู้ฝึกสอนจึงทำให้ต้องหลบหนีออกไปจากบริเวณดังกล่าว จากนั้นผู้เสียชีวิตได้เดินจากมาจากบล็อคยิงปืนและก่อเหตุสลด ด้าน ผกก.สภ.บางบัวทอง ระบุว่าผู้ก่อเหตุไม่มีประวัติการรักษาทางจิตเวช และญาติไม่ได้ติดใจสาเหตุการเสียชีวิต แต่จากการสอบปากคำน้องสาวของผู้ก่อเหตุพบว่า พี่ชายมีอาการทางจิตเวชและมักมีเสียงยินในหัวอยู่ตลอดเวลา ส่วนขั้นตอนในการเข้าบริการสนามยิงปืน ผู้ก่อเหตุเดินทางมายังสนามยิงปืน ยื่นบัตรประชาชน กรอกประวัติ และชำระค่าบริการตามขั้นตอนปกติ
นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่า ราชการจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยประกาศมาตรการเร่งด่วนคุมเข้มอาวุธปืนและสนามยิงปืนทั่วประเทศ ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีมีหนังสือสั่งการให้อำเภอและท้องถิ่นได้ดำเนินการในพื้นที่ตรวจสอบ เรื่องนี้เป็นการเกิดเหตุส่วนบุคคล โดยในจังหวัดนนทบุรีมีสนามยิงปืนมีทั้งหมด 2 สนาม จะมีการตรวจสอบเข้มงวด ดูเรื่องมาตรการความปลอดภัย ตอนนี้จะสั่งให้หยุดเพื่อปรับปรุงให้มีมาตรฐานที่ดีมากขึ้น คาดว่าประมาณ 15-30 วัน ตอนนี้มีการเฝ้าระวังเรื่องสถานที่ราชการ โรงเรียน สถานศึกษาที่เป็นศูนย์เด็กเล็ก เป็นที่ชุมนุมของคนจำนวนมาก ได้ออกมาตรการความปลอดภัยไปทั้งหมดแล้ว