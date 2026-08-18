“พล.ต.ท.ไตรรงค์” กำชับตำรวจขอนแก่น ตามติดคนพ้นโทษ ยึดวินัย-มืออาชีพ เป็นที่พึ่งประชาชน

"พล.ต.ท.ไตรรงค์" ตรวจเยี่ยม 3 หน่วย จ.ขอนแก่น กำชับตรวจสอบติดตามบุคคลพ้นโทษ-ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นตำรวจมืออาชีพ เป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง
วันนี้ (18 ส.ค.) พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ และโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจในพื้นที่ อ.เมืองขอนแก่น ได้แก่ สภ.เมืองขอนแก่น, กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 2 (กก.1 บก.ทท.2) และวานนี้ได้ตรวจเยี่ยม กองบังคับการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 3 (บก.สอท.3) เพื่อตรวจราชการ และกำชับการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้ เวลา 10.00 น. พล.ต.ท.ไตรรงค์ ได้ตรวจเยี่ยม สภ.เมืองขอนแก่น โดยมี พล.ต.ต.ณัฐนนท์ ประชุม รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4, พล.ต.ต.อนุวัตร สุวรรณภูมิ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น และ พ.ต.อ.ยศวัจน์ แก้วสืบธัญนิจ ผู้กำกับการ สภ.เมืองขอนแก่น นำข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองขอนแก่นให้การต้อนรับ สาธิตการฝึก และรับมอบนโยบาย
ต่อมาเวลา 13.30 น. พล.ต.ท.ไตรรงค์ เดินทางไปตรวจเยี่ยมตำรวจท่องเที่ยว กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 2 โดยมี พ.ต.อ.ปัญญณิชช์ ทองขุนนา รองผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว 2, พ.ต.อ.ธนภัทร เพ็งหยวก ผกก.1 บก.ทท.2 นำข้าราชการตำรวจท่องเที่ยวในสังกัด ร่วมรับการตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย
และวานนี้ เวลา 13.00 น. รองจเรตำรวจแห่งชาติได้ตรวจเยี่ยม บก.สอท.3 โดยมี พล.ต.ต.อรุษ แสงจันทร์ รอง ผบช.สอท., พล.ต.ต.คมกฤช สุขไทย ผบก.สอท.3 นำข้าราชการตำรวจไซเบอร์ในสังกัด บก.สอท.3 รับการตรวจเยี่ยมและรับมอบนโยบาย
พล.ต.ท.ไตรรงค์ กำชับข้าราชการตำรวจ บก.สอท.3, สภ.เมืองขอนแก่น และ ตำรวจท่องเที่ยว กก.1 บก.ทท.2 ให้ประพฤติปฏิบัติดำรงตนเป็นตำรวจที่ดีของประขาชน ซึ่งต้องมี 3 องค์ประกอบ คือ ความรู้ ทักษะความสามารถ และวินัยซึ่งเป็นหัวใจของความเป็นตำรวจ พร้อมเน้นย้ำผู้บังคับบัญชาต้องเป็นแบบอย่างที่ดี กำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ให้ประพฤติผิดวินัยร้ายแรง ไม่ให้ใช้อำนาจในเรื่องส่วนตัว และขอให้ข้าราชการตำรวจทุกนายมีจิตบริการ ยึดมั่นในการสร้างองค์กรให้มีความเป็นมืออาชีพ เป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง
นอกจากนี้ รองจเรตำรวจแห่งชาติกำชับสถานีตำรวจทุกแห่งในการตรวจสอบติดตามบุคคลพ้นโทษตามแนวทางและข้อสั่งการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและจเรตำรวจแห่งชาติโดยเคร่งครัด