"สนธิญา" แจ้งจับ "ไอซ์ รักชนก" หมิ่นเบื้องสูง - จ่อร้องอัยการถอนประกัน!

MGR Online - "สนธิญา" ร้อง ปอท.เอาผิด "ไอซ์ รักชนก" ในข้อหา 'ม.112 -พ.ร.บ.คอมฯ' ปมโพสต์หมิ่นเบื้องสูง เผยเตรียมร้องอัยการถอนประกันตัวต่อไป
วันนี้ (18 ส.ค. ) ที่ ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) นายสนธิญา สวัสดี เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน บก.ปอท. เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับ น.ส.รักชนก ศรีนอก หรือ "ไอซ์" ส.ส.พรรคประชาชน ในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ
นายสนธิญา กล่าวว่า สืบเนื่องมาจากโพสต์ของ น.ส.รักชนก ซึ่งมีการนำคลิปและคำพูดของ นายก อบต. ท่านหนึ่งที่กล่าวถึงคำว่า "ข้างบน" มาใช้ พร้อมกับมีการเพิ่มวลีและคำราชาศัพท์ (คำว่า "ตรัส") ต่อท้าย ซึ่งตามหลักการใช้ภาษาถือเป็นคำเฉพาะที่ใช้กับพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ หรือพระพุทธเจ้าเท่านั้น การกระทำดังกล่าวจึงเป็นการผูกมัดและแสดงเจตนาชี้ชัดถึงบุคคลที่ต้องการสื่อถึงอย่างชัดเจน
นายสนธิญา กล่าวต่อว่า พฤติการณ์ครั้งนี้คล้ายคลึงกับคดีเดิมในปี 2564 ที่ น.ส.รักชนก นำข้อความของผู้อื่นมาโพสต์ในพื้นที่ส่วนตัว จนนำไปสู่การที่ศาลสั่งจำคุก 6 ปี ในความผิดตาม มาตรา 112 และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการอุทธรณ์ จึงมองว่าเป็นการกระทำที่ไม่เกรงกลัวต่อกระบวนการยุติธรรม
นายสนธิญา กล่าวอีกว่า นอกจากดำเนินคดีที่ บก.ปอท. แล้ว ภายใน 1-2 สัปดาห์นี้ ตนจะเข้ายื่นหนังสือต่ออัยการสูงสุด (อสส.) เพื่อขอให้พิจารณาส่งเรื่องต่อศาล ให้มีคำสั่ง เพิกถอนการปล่อยตัวชั่วคราว ของ น.ส.รักชนก เนื่องจากเห็นว่าการโพสต์ดังกล่าวเข้าข่ายผิดเงื่อนไขและข้อตกลงที่ให้ไว้ต่อศาล ที่ห้ามเคลื่อนไหวหรือกระทำการในลักษณะเดียวกันกับคดีเดิมที่ถูกตัดสินไปแล้ว พร้อมเตือนไปยัง ส.ส. พรรคประชาชน ว่า การสร้างคดีเพิ่มไม่ได้ช่วยสร้างคะแนนนิยม แต่จะเป็นคดีความที่ติดตัวไปเรื่อย ๆ จึงขอให้ระมัดระวังการใช้คำพูดและการโพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์
นายสนธิญา กล่าวด้วยว่า ที่มาแจ้งความดำเนินคดีกับ น.ส.รักชนก นั้นทำไปในฐานะประชาชนที่ต้องพิทักษ์ไว้ซึ่ง ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา 50 และตนก็ไม่ได้หิวแสง และไม่มีประโยชน์อะไรแอบแฝง ที่ผ่านมาตนฟ้องคดีเกี่ยวกับ มาตรา 112 มาแล้วไม่ต่ำกว่า 40–50 คดี ครั้งนี้เป็นการทำหน้าที่ตามกฎหมายเมื่อพบเห็นการกระทำที่สุ่มเสี่ยงและชัดเจน
เบื้องต้นพนักงานสอบสวน บก.ปอท. ได้ทำการสอบปากคำผู้ร้องไว้ ก่อนเสนอให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการตามขั้นตอนต่อไป