สลดหนุ่มวัย 36 ปี ใช้อาวุธปืนยิงตัวเองในสนามยิงปืนย่านบางบัวทอง

เมื่อเวลา 11.20 น. วันที่ 18 ส.ค. 69 พ.ต.อ.ธรรศกร ก้อนทอง ผกก.สภ.บางบัวทอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บางบัวทอง รับแจ้งเหตุชายใช้อาวุธยิงตัวเองภายในสนามกีฬายิงปืนแห่งหนึ่ง ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี จึงพร้อมด้วยอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู และทีมแพทย์จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์รีบรุดตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุภายในสนามยิงปืน พบร่างผู้เสียชีวิต ทราบชื่อคือ นายนวดล ศิริสุขชัยถาวร อายุ 36 ปี ชาวจ.นนทบุรี สวมเสื้อยืดสีขาว ใส่กางเกงยีนส์ขายาว สวมรองเท้ารัดส้น นอนหงายเสียชีวิตจมกองเลือด มีบาดแผลบริเวณศีรษะ ใกล้กันพบอาวุธปืน Glock 43X ตกอยู่ในที่เกิดเหตุ
เบื้องต้น ครอบครัวผู้เสียชีวิตได้เดินทางมาที่เกิดเหตุและอยู่ระหว่างให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้ตรวจสอบพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป