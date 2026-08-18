เศร้า! เหยื่อไฟไหม้ “โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว” เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย ยอดรวมพุ่ง 41 ศพ

ยอดผู้เสียชีวิตเหตุเพลิงไหม้ “โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว” เพิ่มเป็น 41 ราย หลังมีผู้บาดเจ็บรักษาตัวในโรงพยาบาลดับเพิ่มอีก 2 รายวันนี้
จากเหตุโศกนาฏกรรมเพลิงไหม้ภายในร้านอาหารโรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว บริเวณ ซ.ลาดพร้าว 1 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 12 ก.ค.ที่ผ่านมา ทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมาก
ล่าสุดวันนี้ (18 ส.ค.) มีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวในโรงพยาบาลเพิ่มอีก 2 ราย ได้แก่ นายเข้ม มีชัย เสียชีวิตโรงพยาบาลราชวิถี และนายทัศไนย มั่นประพันธ์ เสียชีวิตโรงพยาบาลตากสิน ทำให้ยอดรวมผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็น 41 ราย