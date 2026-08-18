อบจ.ร่วม สาธารณสุขจังหวัด จัดอบรม CPR - AED สร้างแกนนำช่วยชีวิต ปลอดภัยจากภาวะหัวใจหยุดเต้น

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 18 สิงหาคม 2569 ที่ ห้องปลูกศรัทธา 2 วัดพระธรรมกาย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พลตำรวจโท คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน" ฟื้นฟูทักษะและพัฒนาศักยภาพภาคประชาชน รุ่นที่ 1 โดยมีนพ.อภิชน จีนเสวก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย คณะสงฆ์ นำโดยพระมหาวีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโน ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย นายทองสุก แสนจักร สมาชิกสภา อบจ.เขตเลือกตั้งที่ 3 อ.คลองหลวง นางสาวพรปริญญา ศรีจันทร์ สมาชิกสภา อบจ.เขตเลือกตั้งที่ 5 อ.คลองหลวง นางสาวณัฐรุจา คุ้มทรัพย์ สมาชิกสภา อบจ.เขตเลือกตั้งที่9 อ.คลองหลวงเข้าร่วมพิธี
สำหรับการอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด 'ชาวปทุมปลอดภัยจากภาวะหัวใจหยุดเต้น ด้วย CPR และ AED' โดยมีเป้าหมายสำคัญในการยกระดับความรู้และทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่ผู้เข้าอบรม เนื่องจากภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันเป็นภัยเงียบที่อาจเกิดขึ้นได้กับทุกคน ทุกที่ ทุกเวลา และมี 'เวลาวิกฤต' เพียง 4 นาทีแรกเท่านั้น การอบรมจึงเน้นให้ผู้เข้าร่วมได้ฝึกปฏิบัติจริง ทั้งขั้นตอนการปั๊มหัวใจ (CPR) อย่างถูกวิธี เทคนิคการเปิดทางเดินหายใจ และการใช้งานเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) เพื่อปลูกฝังความมั่นใจและลดความกลัวในการเข้าช่วยเหลือผู้ป่วยในสถานการณ์จริง นอกจากนี้ ยังมุ่งหวังให้ผู้ผ่านการอบรมเติบโตเป็น 'แกนนำด้านความปลอดภัย' ที่พร้อมขยายผล ส่งต่อความรู้ และร่วมสร้างเครือข่ายความปลอดภัยที่เข้มแข็งในชุมชน อันจะนำไปสู่การลดอัตราการเสียชีวิตและเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตของชาวจังหวัดปทุมธานีอย่างยั่งยืน
กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกจากวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรมรวมทั้งสิ้น 200 คน ประกอบด้วย ประชาชนในเขตอำเภอคลองหลวง, เจ้าหน้าที่ตำรวจ, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, อสม., ชรบ., อส.สำรอง, รปภ.หมู่บ้าน, นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร, ครู นักเรียน และคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ช่วยเหลือผู้อื่นในสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงทีและปลอดภัย