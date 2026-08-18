2รมช.ลงพื้นเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยมีสจ. ตั้งกระทู้สดถามปัญหาผลกระทบกางว่างท่อประปา

วันที่ 17 สิงหาคม 2569 เวลา 10.45 น.ที่ห้องประชุมนนทรี โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม ต.บึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกรนะทรวงมหาดไทย นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นและตรวจราชการเพื่อยกระดับศักยภาพระบบคมนาคมขนส่งทางรางและทางถนน รองรับการเดินทางของประชาชนจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดใกล้เคียง โดย นายพิษณุ พลธี ส.ส.ปทุมธานี พรรคภูมิใยไทย น.ส.พรพิมล ธรรมสาร ส.ส. ปทุมธานี พรรคภูมิใจไทย พร้อมด้วยนายเอกวิทย์ มีเพียร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ
ทั้งนี้เพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากหน่วยงาน ผู้นำชุมชน และประชาชน โดยคณะของ นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นั้นได้เดินทางไปตรวจระบบผลิตน้ำสถานีผลิตน้ำคลอง 13 ที่สถานีผลิตน้ำคลอง 13 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาธัญบุรี อ.หนองเสือ
โดยทางด้านคณะของทางนายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้เดินทางไปรับฟังบรรยายโครงการก่อสร้างทางต่างระดับ จุดตัดทางหลวงชนบทสาย ปท.4001 และทางหลวง 352 และแนวทางพัฒนาทางหลวงหมายเลข 353 ณ แยกทางหลวงหมายเลข 352 ตัด ปท.4001 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ซึ่งในที่ประชุมรับฟังข้อเสนอแนะ ปัญหา และอุปสรรคจากหน่วยงาน ผู้นำชุมชน และประชาชน นั้นทางด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างตั้งกระทู้ถามสดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ละปัญหานั้นทางด้านนายชนกนันท์ วงษ์แจ้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้ตั้งคำถามถามสดกรณีชาวอำเภอคลองหลวง ที่ประสบปัญหาอย่างหนักเรื่องการจราจรบนถนนทางหลวง หมายเลข 3214 บางขัน - หนองเสือ จากตำบลคลองหนึ่ง ถึงตำบลคลองสี่ และถนนเลียบคลองระบายน้ำที่ 3 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สืบเนื่องจากการก่อสร้างวางท่อส่งน้ำเพิ่มแรงดันของการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งสร้างตั้งแต่ปี 2567 จนถึงปัจจุบันยังไม่แล้วเสร็จ ส่งผลให้การจราจรติดขัดอย่างมาก และมีการเกิดอุบัติเหตุหลายครั้ง และในจุดที่ก่อสร้างแล้วเสร็จการคืนผิวจราจรไม่เป็นไปตามระดับพื้นผิวทางเดิม ถนนหลายจุดระดับต่ำกว่าพื้นผิวถนนเดิม ทำให้เกิดน้ำท่วมขังในช่วงที่มีฝนตก ส่งผลให้เกิดอันตรายต่อประชาชน ส่วนในพื้นที่ตำบลคลองสาม เมื่อฝนตกเกิดการทรุดตัวของถนนตามแนวท่อส่งน้ำ ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุของผู้ใช้รถใช้ถนนจึงขอเสนอปัญหามาเพื่อให้ท่านทราบ และเร่งรัดให้การประปาส่วนภูมิภาคดำเนินการก่อสร้างวางท่อส่งน้ำเพิ่มแรงดัน และขอเสนอแนะให้ก่อสร้างให้แล้วเสร็จเป็นช่วง แล้วคืนพื้นผิวจราจรก่อนเปิดการก่อสร้างในจุดใหม่ และขอให้มีการคืนพื้นผิวจราจรเป็นไปตามระดับพื้นผิวเดิมของถนน รวมถึงให้มีการอำนวยความสะดวกในการจัดจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วนอีกประเด็นหนึ่ง หลังจากที่การประปาส่วนภูมิภาคได้เพิ่มแรงดันน้ำแล้วเสร็จ ขอให้ท่านได้ช่วยผลักดันให้การประปาส่วนภูมิภาคขยายท่อประปาในหมู่บ้านจัดสรรหรือชุมชน ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อให้ปริมาณน้ำได้เพียงพอต่อการอุปโภคของประชาชนในพื้นที่ต่อไป
หลังการประชุมหารือเสร็จสิ้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งสองเขต ปทุมธานี พรรคภูมิใจไทย รวมถึงผู้นำท้องถิ่น ได้ร่วมกันยื่นเอกสารข้อร้องเรียนให้กับ นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และ นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่าได้ลงพื้นที่ติดตามปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี หลังได้รับการร้องเรียนจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัดปทุมธานีทั้ง 2 เขต เกี่ยวกับปัญหาน้ำประปา โดยปัจจุบันประชาชนในพื้นที่ยังไม่สามารถใช้น้ำจากการประปาส่วนภูมิภาค และต้องใช้น้ำบาดาลเป็นหลัก โดยพบว่าจำเป็นต้องขยายกำลังการผลิต รวมถึงเดินแนวท่อประปาเพิ่มเติม เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ขณะนี้ได้เร่งรัดการออกแบบโครงการแล้ว และคาดว่าในส่วนของงบประมาณจะได้รับการจัดสรรในปี 2571
อสำหรับข้อร้องเรียนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประปาส่วนภูมิภาคนั้นที่ปัญหาที่สามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็วส่วนหนึ่งเป็นเรื่องการบริหารงานของการประปาส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างและการขยายเขตท่อประปา ซึ่งขณะนี้มีผู้รับเหมาเข้าดำเนินการในบางพื้นที่ และมีการขุดพื้นผิวจราจรจนส่งผลกระทบต่อประชาชน ทั้งในเรื่องความสะดวกในการสัญจร การไม่ได้ติดตั้งป้ายแจ้งเตือน รวมถึงโครงการก่อสร้างที่ใช้ระยะเวลานาน
โดยตนเองจะเข้าไปติดตามตรวจสอบปัญหาในพื้นที่ และพยายามเร่งรัดการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชน รวมถึงความสะดวกในการเดินทางและการสัญจรของประชาชนเป็นสำคัญตลอดจนแนวทางการบริหารจัดการระบบประปาว่า ปัจจุบันการประปาส่วนภูมิภาค ภายใต้การกำกับดูแลของนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี มีความพร้อมที่จะรับโอนกิจการประปา โดยเฉพาะจากเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และประปาหมู่บ้าน รวมถึงทุกท้องถิ่นและท้องที่ที่มีความประสงค์ สามารถยื่นความจำนงมายังการประปาส่วนภูมิภาค เพื่อให้เข้าไปดูแลและบริหารจัดการระบบประปาแทนท้องถิ่นได้
ทั้งนี้ ปัจจุบัน การประปาส่วนภูมิภาค ภายใต้การกำกับดูแลของท่านรองนายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล มีความพร้อมที่จะรับโอนกิจการประปาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล หรือประปาหมู่บ้าน ทั้งนี้ทุกท้องถิ่นและทุกพื้นที่สามารถยื่นความจำนงมายังการประปาส่วนภูมิภาค เพื่อให้เข้าไปดูแลและบริหารจัดการระบบประปาแทน โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพน้ำประปาให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของพี่น้องประชาชน ขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจว่า รัฐบาลไม่ได้เพิกเฉยต่อปัญหาเรื่องน้ำประปา และพร้อมดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาที่มีคุณภาพและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น