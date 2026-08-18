นฤพนธ์ หลานชายอดีตนายก อบจ.นนทบุรี ลงสมัครเลือกตั้ง ได้เบอร์ 1 กองเชียร์กลุ่มผึ้งหลวงรอให้กำลังแน่น

เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 18 สิงหาคม 68 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้เป็นวันที่ 2 ของการเปิดรับสมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีกำหนดเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 17–21 สิงหาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี
โดยวันนี้ นายนฤพนธ์ เย็นประเสริฐ ผู้เป็นหลานชาย พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ อดีตนายก อบจ.นนทบุรี ได้นำเอกสารหลักฐานยื่นสมัครรับเลือกตั้งกับทางเจ้าหน้าที่ อบจ. นนทบุรี ได้หมายเลข 1 เนื่องจากเป็นผู้สมัครที่เดินทางมาถึงเป็นคนแรก บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก มีกองเชียร์จากกลุ่มผึ้งหลวง รอให้กำลังใจอย่าฃล้นหลาม มอบดอกกุหลาบ และพวงมาลัยก่อนถ่ายภาพและให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
นายนฤพนธ์ เย็นประเสริฐ ผู้สมัครนายก อบจ.นนทบุรี เบอร์ 1 กล่าวว่า ตนเป็นหลานชายท่านนายกธงชัย เย็นประเสริฐ หลังจากเกิดเหตุการณ์ที่ผ่านมา จึงตัดสินใจว่าจะทำตามนโยบายที่ท่านทำไว้แล้ว ที่ยังค้างอยู่ และยังไม่แล้วเสร็จ จะขอสานต่องานทั้งหมดให้ดีที่สุด ทั้งเรื่องการศึกษา สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ส่วนเรื่องการหาเสียง ตนไม่รู้สึกหนักใจ เพราะกลุ่มผึ้งหลวงทีมงานมีความพร้อม ความสามัคคี ทราบดีว่ามีเวลาในการหาเสียงน้อย ตนจะพยายามใกล้ชิดกับประชาชนให้มากที่สุด แนะนำตัวว่าตนเป็นใคร เพื่อให้พี่น้องประชาชนมั่นใจที่ตนจะเข้ามาทำงานสานต่อท่านนายกธงชัย และไม่กังวลกับพรรคคู่แข่งที่จะลงสมัครนายก อบจ.นนทบุรี สุดท้ายตนเป็นเด็กนนทบุรีเหมือนกับคุณอาในเมื่อเป็นโอกาสที่เราจะต้องเข้ามาทำหน้าที่แทนท่านถ้าพี่น้องประชาชนจังหวัดเปิดโอกาสให้ตนสานต่อมั่นใจว่าตนและทีมงานจะสามารถดำเนินการทุกอย่างให้กับพี่น้องชาวนนทบุรีตามวัตถุประสงค์ที่ไว้อย่างแน่นอน
ด้าน นางสาวพรรษพร เย็นประเสริฐ ลูกสาวอดีตนายกธงชัยฯ กล่าวว่า หลังจากนี้เราจะมีการแถลงเกี่ยวกับนโยบายของกลุ่มผึ้งหลวงในการลงสมัครเลือกตั้งนายก อบจ.นนทบุรี ในครั้งนี้ อยากขอโอกาสพี่น้องประชาชนให้พี่ชายคนโตของตระกูลเย็นประเสริฐ และมีคุณสมบัติครบถ้วนมาลงสมัครเลือกตั้งนายก อบจ.นนทบุรี แทนตน ในฐานะลูกสาวที่ยังอยู่กับความรู้สึกโศกเศร้าเสียใจของการจากไปของคุณพ่อ อยากจะขอโอกาสจากพี่น้องประชาชนให้เราได้เข้ามาช่วยเหลือพัฒนาและสานต่อปณิธาน และเจตนารมณ์ของคุณพ่อ ทั้งด้านการศึกษาความฝัน และความหวังของเด็กๆ ทุกอย่างจะต้องเดินต่อไปอย่างสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นดนตรีหรือกีฬา และอื่นๆ ที่คุณพ่อมีการวางแผนไว้ทั้งหมด หากเรามีโอกาสได้เข้ามารับใช้พี่น้องประชาชนจังหวัดนนทบุรี เรามั่นใจว่าจะพัฒนาให้จังหวัดนนทบุรีเจริญก้าวหน้าต่อไป
ต่อมา เวลา 09.00 น. พลเอกนิพนธ์ สีตบุตร ผู้สมัครในนามอิสระ ได้เดินทางมาลงสมัครรับเลือกตั้ง โดยอยู่ระหว่างการตรวจเอกสาร ก่อนเผยกับผู้สื่อข่าวว่า ตนเป็นคนเมืองนนท์มาแต่กำเนิดและอยากเห็นจังหวัดนนทบุรีเจริญเท่าเทียมกับจังหวัดอื่น เพราะเราอยู่ใกล้เคียงกับ กทม. ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศ อบจ.นนทบุรี มีศักยภาพในการช่วยเหลือประชาชนของจังหวัดนนทบุรีมาโดยตลอด วันนี้ตนมาในนามผู้สมัครอิสระ ไม่มีสังกัดพรรคใดแต่มีใจและอยากเป็นตัวแทนที่อยากช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ตนไม่มีความกังวลใจสำหรับคู่แข่งที่เป็นบ้านใหญ่อย่างกลุ่มผึ้งหลวง หรือพรรคประชาชน ในเมื่อตัดสินใจมาลงสมัครแล้วก็จะทำทุกอย่างออกมาให้ดี ส่วนคะแนนเสียงมั่นใจว่าจะได้จากคนรู้จักและเห็นผลงานการทำงานของตน ทั้งนี้ฝากขอคะแนนเสียงจากทุกท่านที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลง รวมถึงสื่อที่ช่วยเป็นกระบอกเสียงด้วย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ประวัติของนายนฤพนธ์ เย็นประเสริฐ ผู้สมัครนายก อบจ.นนทบุรี เบอร์ 1 จบการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ เครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ด้านประวัติการทำงานเป็นวิศวกรบริษัทมหาชน และเป็นบุตรชายของนายณรงค์ เย็นประเสริฐ อดีตสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นพี่ชายของ พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ อดีตนายก อบจ.นนทบุรี