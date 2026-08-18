“กวาดบ้านกลางกรุง” บุกแฟลตดินแดง! จับ 7 ผู้ต้องหา “จนท.เขต-นายหน้า-เจ้าบ้าน” ทุจริตยัดชื่อเด็กต่างด้าว 1,366 คนเข้าทะเบียนบ้าน

“มท.4 - พล.ต.อ.สำราญ” สั่งการ “พล.ต.ท.นพศิลป์-ผบช.น.” บุกทลายแฟลตดินแดง เปิดปฏิบัติการ “กวาดบ้านกลางกรุง รวบ 7 ผู้ต้องหาเจ้าหน้าที่เขต - นายหน้า - เจ้าบ้าน” ขบวนการทำบัตรชมพูเถื่อน ย้ายเด็กต่างด้าวไม่ต่ำกว่า 1,366 คน เข้าทะเบียนบ้าน
วันนี้ (18 ส.ค.) นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.4) พร้อม พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร. พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. , พล.ต.ท.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร. พล.ต.ต.โชติวัตน์ เหลืองวิลัย ผบก.สส.บช.น. พล.ต.ต.วรศักดิ์ พิสิษฐบรรณกร ผบก.น.1 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนธิกำลังกว่า 100 นาย ปิดล้อมตรวจค้น 7 เป้าหมาย เปิดปฏิบัติการ “กวาดบ้านกลางกรุง” บุกทลายแฟลตดินแดง ทุจริตยัดชื่อคนต่างด้าวเข้าทะเบียนบ้าน ออกหมายจับทั้งหมด 7 หมาย เจ้าหน้าที่รัฐ 3 ราย , เจ้าหน้าที่และนายหน้า 3 ราย , พยานรับรองลายมือ 1 ราย
สืบเนื่องจากช่วงเดือนเมษายน - มิถุนายน 2569 คณะทำงาน DOPA N.I.C.E. ตรวจสอบสำนักงานเขตดินแดง พบความผิดปกติในการย้ายบุคคลจำนวนมากเข้าอยู่ในทะเบียนบ้านเพียงไม่กี่แห่ง จึงขยายผลตรวจสอบแฟลตดินแดงทั้งหมด 5,726 ห้อง พบเด็กต่างด้าวอายุ 5-15 ปี มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 1,366 คน นอกจากนี้ ยังพบห้องพักต้องสงสัย 44 ห้อง ที่มีเด็กต่างด้าวตั้งแต่ 16 คนขึ้นไปถูกย้ายชื่อเข้าทะเบียนบ้าน โดยตรวจสอบเบื้องต้น 3 ห้อง พบเด็กต่างด้าวรวมถึง 140 ราย
ตำรวจทำสืบสวนพบหลักฐานเชื่อมโยงถึงเจ้าหน้าที่รัฐและเครือข่ายนายหน้า โดยมีพฤติการณ์อนุมัติย้ายชื่อเด็กต่างด้าวจำนวนมากในระยะเวลาสั้น แม้ระบบจะแจ้งเตือนว่ามีผู้อยู่อาศัยในทะเบียนบ้านเกิน 16 คน รวมถึงมีการใช้เอกสารลงนามล่วงหน้าและปลอมลายมือชื่อเจ้าบ้าน ก่อนนำไปใช้ประกอบการทำบัตรประจำตัวบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย
พนักงานสอบสวนจึงรวบรวมหลักฐานขอศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องรวม 7 ราย ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่เขต 3 ราย คือ นาย พิธา, นาย ศุก และ นางสาว ณี (เจ้าบ้าน) คนกลางและนายหน้า 3 ราย คือ นางสาว นา (เจ้าบ้าน), นาง สี (คนกลาง) และ นางสาว ยา (นายหน้า) พยานรับรองอีก 1 ราย คือ นางสาว แพ จากปฏิบัติการครั้งนี้สามารถจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้ครบทั้ง 7 ราย ก่อนนำตัวดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมเร่งขยายผลหาผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
ซึ่งหากบุคคลต่างด้าวที่ถูกนำชื่อเข้ามาในระบบ จะได้รับ “บัตรชมพูหมายเลข 7” ซึ่งทำให้สามารถใช้ชีวิตและทำธุรกรรมในประเทศไทยได้ตามสิทธิที่กฎหมายกำหนด ทั้งการเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน การรักษาพยาบาล และสิทธิ์ในการทำธุรกรรมต่าง ๆ อาทิ การเปิดบัญชีธนาคาร ซึ่งจะเกี่ยวโยงไปถึงบัญชีม้า สแกมเมอร์ หรือเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ
การปฏิบัติการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่สั่งกวาดล้างการทุจริตทางทะเบียนราษฎรอย่างจริงจัง เนื่องจากกระทบต่อความมั่นคงและอาจเชื่อมโยงอาชญากรรมหลายรูปแบบ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอให้เจ้าบ้านหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการย้ายชื่อบุคคลเข้าทะเบียนบ้านในแฟลตดินแดงที่มีลักษณะผิดปกติ เข้าพบพนักงานสอบสวน สน.ดินแดง เพื่อให้ข้อมูลโดยเร็ว หากให้ความร่วมมือจะนำไปประกอบการพิจารณาทางคดี แต่หากพบหลักฐานว่ามีส่วนเกี่ยวข้องและยังปกปิดข้อมูล จะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด
สำหรับประชาชนที่พบเบาะแสการสวมสิทธิทางทะเบียน การเรียกรับเงินเพื่อดำเนินการทางทะเบียน หรือการใช้เอกสารประจำตัวที่สงสัยว่าได้มาโดยมิชอบ สามารถแจ้งสถานีตำรวจในพื้นที่ หรือสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 1599 ตลอด 24 ชั่วโมง